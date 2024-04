Tina und Naveen wollen sich ablenken: Doch nur wieder Sex

Soap-Check

Die Affäre der Beiden geht weiter. Eigentlich wollten sie sich sportlich betätigen, aber sie entdecken eine Möglichkeit für ein heimliches Stelldichein.

«Rote Rosen» (Mo – Fr, 14.10 Uhr, Das Erste)

«Sturm der Liebe» (Mo – Fr, 15.10 Uhr, Das Erste)

«Dahoam is Dahoam» (Mo – Do, 19.30 Uhr, Bayrisches Fernsehen)

«Unter Uns» (Mo – Fr, 17.30 Uhr, RTL)

«Alles was zählt» (Mo – Fr, 19.10 Uhr, RTL)

«Gute Zeiten, schlechte Zeiten» (Mo – Fr, 19.45 Uhr, RTL)

«Das Küstenrevier» (Mo – Fr, 19.00 Uhr, Sat.1)

«Köln 50667» (Mo – Fr, 18.05 Uhr, RTLZWEI)

«Berlin – Tag & Nacht» (Mo – Fr, 19.05 Uhr, RTLZWEI)

Elyas hat für Mos Duft ein Start-up an Land gezogen: Seine ehemalige Dozentin Lilo vertreibt Duftstoffe und Elyas hat ein Treffen mit ihr und Mo arrangiert. Trotz Mos anfänglicher Skepsis läuft das Meeting gut. Als Julius mitbekommt, wie Mo von Lilo schwärmt, wird er eifersüchtig. Nachdem Michael das Projekt „Westerndorf“ spontan gecancelt hat, entschuldigt er sich bei Carla. Er wollte sie nicht überrumpeln und mit ihr gemeinsam ihre Zukunft planen.Helene lässt sich von Günther überreden, mit ihm zusammen an einem Darts-Turnier in Bichlheim teilzunehmen. Doch als sie gemeinsam trainieren wollen, steht Günthers Freundin Tonia überraschend vor ihnen. Als Günther erfährt, dass sie sich ein Zimmer im „Fürstenhof“ gemietet hat, hält sich seine Freude jedoch in Grenzen. Der Grund dafür ist eine brisante Lüge, die er vor Tonia aufrechterhalten will. Zu Philipps Erleichterung lässt sich Ana von Vincent nicht beirren. Sie macht Vincent entschieden klar, dass sie nicht an Philipps Gefühlen zweifelt und seinen Verdacht für Unsinn hält. Ana ist glücklich und voller Dankbarkeit, dass Wilma sie so großzügig bedacht hat. Gleichzeitig fühlt sie auch eine gewisse Verantwortung gegenüber Wilmas letztem Willen. Sie will sich einen genauen Überblick über ihr Vermögen verschaffen, hat jedoch keine Ahnung von Kapitalanlagen und Vermögenswerten. Daher bietet Philipp ihr seine Hilfe an. Doch als er sie um eine Vollmacht bittet, kommen Ana plötzlich Zweifel. Hat er es etwa doch nur auf ihr Erbe abgesehen?Als Till herausfindet, dass Lien ihn wegen des Spotts im Netz versetzt hat, macht er ihr eine freundschaftliche Liebeserklärung. Wird sie ihm ihre wahren Gefühle gestehen? Als Tina und Naveen sich mit Sport ablenken wollen, schlafen sie doch wieder miteinander. Kann Sport auf Dauer ihr Alibi werden?Tobias bangt um Vivien, die nun im Krankenhaus versorgt wird. Als Viviens Zustand sich verschlechtert, muss Tobias eine unmögliche Entscheidung treffen. Ringo erkennt, dass Fynn das Bedürfnis hat, seine Mutter zu kontaktieren. Easy ist strikt dagegen, will er Fynn doch eine weitere Abweisung ersparen. Nadine verlangt von Henry, seinen Betrug beim Sehtest selbst zu melden. Als er das nicht tut, sieht sie sich gezwungen selbst zu handeln.Bens Verletzung hat größere Folgen als gedacht, was bei Kim für Unmut sorgt und Maximilian ganz eigene, überraschende Konsequenzen ziehen lässt... Chiara beschließt trotz Avas Notfall auf sie zu warten, bis auch ihre eigenen Verpflichtungen ihre Überraschungspläne durchkreuzen... Hanna und Yannick wird einmal mehr klar, dass Kilian und Isabelle ein besonderes "Reichenbach-Gen" teilen...Emily muss sich von Katrin eine Ansage gefallen lassen, als sie verspätet zu den Eventvorbereitungen aufkreuzt. Unbeeindruckt packt Emily auf den letzten Metern mit an. Wird das Event noch ein voller Erfolg? Während Luis und Flo betreten merken, dass sie Jonas zu viel zugemutet haben, checkt dieser sein Explorefriends-Profil und ist von den vielen Glückwünschen seiner Fans überwältigt. In einem ersten Post seit seinem Unfall dankt er seinen Fans.Die spirituelle Beraterin Cleo Aura verstirbt unmittelbar nach einem allergischen Schock, ausgelöst durch einen Bienenstich. Ermittlerin Tia findet am Unfallort Hinweise darauf, dass es sich um einen gezielten Mord handelt und sich das selbsternannte Medium einige Feinde gemacht hat. Unterdessen versucht Benni, den Schrecken seiner Entführung zu verarbeiten, was ihm aber nicht so recht gelingen mag - bis ein unerwarteter Gast in Küstritz eintrifft.Michelle ist froh, dass trotz des Kusses offenbar nichts zwischen ihr und Emma steht. Sie wollen weiter Freundinnen bleiben. Dennoch ist Michelle enttäuscht, als Emma zu ihrer nächsten Verabredung zwei Typen mit anschleppt und auch noch anfängt, mit einem von ihnen zu flirten. Schon bald findet Michelle aber einen Vorwand, um die beiden ungebetenen Besucher rauszuschmeißen. Sie schöpft erneut Hoffnung, als sie und Emma eine tolle und unbeschwerte Zeit miteinander verbringen. Schließlich kann Michelle nicht mehr anders: Sie gesteht Emma ihre Gefühle.Amelie steckt der peinliche Moment mit Bruno immer noch in den Knochen. Nicht nur, dass Bruno sie nackt gesehen hat. Amelie quält die Frage, ob Bruno absichtlich ins Bad gekommen ist. Sie befürchtet, dass er auf sie stehen könnte und sie ihm möglicherweise missverständliche Signale gesendet hat. Milla und Lennart will sie nichts sagen, weil sie befürchtet, dass die gleich ausflippen würden. Als sie sich Sina anvertraut, überzeugt diese sie, dass sie das klärende Gespräch mit Bruno suchen sollte.