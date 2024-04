«Der Bergdoktor» wird zum Menschenrechtsaktivist

TV-News

Hans Sigl dreht derzeit in Lissabon einen neuen Thriller für das ZDF, in dem er einen untergetauchten Menschenrechtsaktivisten und erfahrenen Fluchthelfer spielt.

Nach dem Ende der höchst erfolgreichen «Der Bergdoktor»-Staffel steht Hans Sigl auch weiterhin für das ZDF vor der Kamera. Aktuell steht er zwar nicht als Dr. Martin Gruber vor der Kamera, stattdessen spielt er für den Thriller(Arbeitstitel) Tom Fährmann, einen untergetauchten Menschenrechtsaktivisten und erfahrenen Fluchthelfer. Die Dreharbeiten finden derzeit in der portugiesischen Hauptstadt und Umgebung statt, gedreht wird voraussichtlich noch bis 20. April. Nach den ZDF-Thrillern «Flucht durchs Höllental» und «Der Feind meines Feindes», in denen Sigl ebenfalls die Hauptrolle spielte, produziert erneut ndF Berlin.Tom Fährmann wird nach einem gescheiterten Interpol-Einsatz beauftragt, die in Lissabon verschwundene Informantin Sofia Moreno (Hana Sofia Lopes) zu finden und in ein Safe House an der portugiesischen Küste zu bringen. Als Fährmann erkennt, dass sich Sofias achtjähriger Sohn Noa (Santiago André) in der Gewalt einer Hacker-Organisation befindet, gegen die die Programmiererin mit ihrem Filterprogramm gegen Fake-News zu Felde ziehen wollte, wendet sich sein Auftrag zu einer Rettungsmission, bei der Fährmann auf niemanden mehr vertrauen kann.In weiteren Rollen spielen unter anderem Marion Kracht, Nadja Becker, Christoph Franken, Vassilis Koukalani, Goncalo Diniz und Igor Reggala. Die Geschichte lieferte Hans-Hinrich Koch, der für ndF auch als Produzent fungiert. Steffi Doehlemann übernimmt die Regie. «Flucht aus Lissabon» ensteht für das ZDF und ServusTV.