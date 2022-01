«Mehr geht nicht!»: Neues für den Feel-Good-Friday

TV-News

VOX zeigt im Februar eine mehrteilige Reportage über das Leben von Mehrlingsfamilien. Außerdem gibt es neue Ausgaben des Kurzformats «#VOXStimme».

Derzeit und noch bis zum 11. Februar bestückt das in der vergangenen Woche gestartete Doku-Format «Wo die Liebe hinfällt – Jedes Paar ist anders» die Primetime am „Feel-Good-Friday“ von VOX . Für den 18. Februar hat der Sender mit der roten Kugel nun die dreiteilige Reportage-Reiheangekündigt, die das Leben verschiedener Familien begleitet, die Mehrlinge zur Welt gebracht haben.So steht beispielsweise Lorena Acker im Mittelpunkt, die 2018 Vierlinge geboren hat. Es sind eineiige Zwillinge im Doppelpack, also zwei genetisch identische Jungen und zwei identische Mädchen. Außerdem wird der Berliner Roksana Temiz über die Schulter geschaut, die nach vielen stressigen Jahren zum ersten Mal mit ihrer Sechslingsfamilie zum ersten Mal in den Urlaub fährt. Insgesamt acht Kinder hat sogar die Journalistin Annette Eisenhardt und ihr Mann Christoph: fünf eigene, drei Stiefkinder, einmal Zwillinge und einmal Drillinge. Die wohl größte Aufgabe hat Sabrina Wilting, die 2013 Vierlinge zur Welt gebracht. Kurze Zeit später trennte sich ihr Mann von ihr, weshalb die gelernte Bürokauffrau die Vierlinge alleine großzieht.VOX hat außerdem neue Ausgaben des Kurzformatsangekündigt. Die zweiminütige Sendung wurde im vergangenen September erstmals getestet, immer werktags gab es damals eine Folge. Im Rahmen der Themenwoche „VOXforWomen“ zeigte der Sender Anfang November neue Kurz-Clips, in den Personen auf ihre Anliegen aufmerksam machen können. Im Vorfeld von «Showtime of my Life», bei dem prominente sich ausziehen, um auf die Krebsvorsorge aufmerksam zu machen, wird der Kölner Sender am Dienstag, 15. Februar, eine neue Ausgabe von «#VOXStimme» ausstrahlen. Weitere Sendetermine stehen allerdings noch nicht fest. Es dürfte zu erwarten sein, dass auch vor der zweiten «Showtime of my Life»-Folge das Kurzformat gesendet wird.