Til Schweiger reißt für RTL keine Bäume aus

Quotennews

Nach der Free-TV-Premiere von «Gott, Du kannst ein Arsch sein» ging die Doku mit «Der Bergdoktor»-Darsteller Hans Sigl völlig unter.

Sinje Irslinger verkörperte in dem Spielfilmdie 16-jährige Steffi, die eigentlich gerade die Realschule abschlossen hatte und sich auf die Abschlussfahrt nach Paris freute, doch dann wird Krebs festgestellt. Die Free-TV-Premiere mit Heike Makatsch, Til Schweiger, Benno Fürmann und Jürgen Vogel wollten am Donnerstag um 20.15 Uhr 1,60 Millionen Menschen ab drei Jahren sehen.Das Drehbuch von Katja Kittendorf und Tommy Wosch («Faking Hitler») lockte nur 5,4 Prozent zu RTL . Bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Fernsehzuschauer verbuchte das Drama von André Erkau 0,64 Millionen Zuseher, der Marktanteil lag bei mauen 9,6 Prozent. Um 22.15 Uhr warzu sehen, das sich dieses Mal 0,99 Millionen Zuschauer nicht entgehen lassen wollten. Bei den Umworbenen fuhr man 0,41 Millionen ein, der Marktanteil lag bei 8,3 Prozent.Um 22.40 Uhr stand die Premiere von «Der Bergdoktor» im RTL-Programm an., das am 9. und 10. September im Immanuel Klinikum Bernau in Brandenburg gedreht wurde, erreichte 0,54 Millionen Fernsehzuschauer und sorgte für einen Marktanteil von 3,6 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen sicherte sich die Reportage 0,17 Millionen Zuseher und schwachen 4,9 Prozent.