The CW setzt seine Factual-Shows fort

US-Fernsehen

Unter anderem werden die bekannten Zauberer aus Las Vegas weitermachen.

Der Fernsehsender The CW hat drei Formate verlängert, die in der TV-Saison 2022/2023 auf die Bildschirme zurückkommen werden. Unter diesen Projekten befindet sich allerdings nicht «Whose Line Is It Anyway?», das inzwischen ein Klassiker ist. Die Zuschauer dürfen sich allerdings auf neue Episoden vonfreuen, das in die neunte Staffel geht.Die Wettbewerbsserie zeigt aufstrebende Magier, die ihr bestes Kunststück vorführen und versuchen, das weltberühmte Team von Penn & Teller zu täuschen. Alyson Hannigan fungiert als Moderatorin. Penn Jillette, Teller, Peter Adam Golden, Andrew Golder und Lincoln Hiatt haben die Serie entwickelt und fungieren als ausführende Produzenten in Zusammenarbeit mit 1/17 Productions und September Films.«Master of Illusion» wird ebenfalls für eine neunte Staffel zurückkehren. Unter der Moderation von Dean Cain zeigt die Serie großartige Entfesselungskunststücke, Taschenspielertricks und Großillusionen vor einem Studiopublikum. Bei «World's Funniest Animals» beobachten die Moderatorin Elizabeth Stanton und eine prominente Gastjury Tiere, die auf Video aufgenommene lustige Dinge tun.