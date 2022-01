«Der Bergdoktor» ruft: Die Gruber-Buam und die Liebe

Die Kritiker

Nach dem erfolgreichen Winter-Special beginnt nun die erste reguläre Episode der Serie. Quotenmeter sah die Geschichte vorab.

Und schwupps, nur eine Woche nach dem Winterspecial war zur ersten regulären Folge der 15. Staffel ganz schnell der Schnee getaut. Sommer in den Bergen rund um den Wilden Kaiser. Und ja, er lebt noch, der Bergdoktor. Und hat zum Start in den knapp 90 Minuten wieder mächtig viel zu tun.Irgendwie freilich wiederholt sich vieles über all die Jahre in und um Ellmau. Meistens wohnt jemand auf einer Alm oder urlaubt dort - und Dr. Martin Gruber fährt mit seinem alten Mercedes gefühlt sieben Mal den Berg nach oben, weil sein(e) Patient(in) zusammenbricht. Danach geht´s ins Kreiskrankenhaus nach Hall zu Dr. Alexander Kahnweiler und dessen Gattin Dr. Vera Fendrich, Neckereien inklusive. Und am Ende wird alles wieder ziemlich gut. Jeden Donnerstagabend zudem: Ein Semester Medizin-Studium für die Zuschauer. Again what learned!So auch diesmal: Eine junge Frau mit Gedächtnisverlust will mit ihrem Freund einen Jausenhütte eröffnen, leidet noch an den Nachfolgen eines Unfalls, der die Amnesie auslöste. Nach und nach offenbaren sich Schicksale: Der Unfall passierte, als sie sich gerade von ihrem Freund trennen wollte. Nur erinnert sie sich daran nicht mehr - und er spielt ihr die heile Welt vor. Die man übrigens hier in den Bergen auch vermuten kann. Weit weg von Berlin, wo beide herkamen. Und das: Ausgerechnet am Tag nach dem Berliner Pokal-Derby im Fußball im TV.Wir schweifen ab: "Scheinwelten" heißt die erste Folge des aktuellen Bergdoktors. Und in der ist auch das Dilemma für die Gruber-Buam zurück: Martins Bruder Hans hat zwar Tochter Sophia mit Susanne Dreiseitl, Inhaberin des Gasthofs „Wilder Kaiser", aber eben auch eine Affäre mit Linn Kemper, Arzthelferin von Martin. Frisch verliebt turteln beide herum, doch ein bisschen ein Gefühlschaos lässt sich wohl nicht von der Hand weisen.Bei Martin, dem Arzt, der alle Herzen am Laufen hält, scheint das ohnehin offensichtlich. Mit Anne Meierling ist er verlobt, Apothekerin Franziska Hochstetter bekommt aber einen Sohn von ihm, wandert nun hochschwanger nach New York aus, will dort entbinden. «Der Bergdoktor» findet die Distanz einerseits gut, dann aber auch wieder nicht. Zwischen der fünften und sechsten Fahrt auf die Jausenhütte entscheidet er sich, bei der Geburt dabei sein zu wollen.Fleißige Serienschauer mögen lange schon verwirrt sein, weil Ines Lutz, die Anne Meierling spielt, lange Jahre in der «Lindenstraße» eine gewisse Franziska Brenner verkörperte. Ausgerechnet jetzt ist eine Franziska ihre Gegenspielerin, was die Liebe des Hauptdarstellers betrifft. In der ersten, eher durchwachsenen und ein bisschen langatmigen Folge der neuen Staffel wird´s am Ende dramatisch: Die schwangere Franziska ist anscheinend doch nicht flugtauglich, bricht an Bord zusammen. Und landet natürlich im Klinikum Hall. Im Koma. Fortsetzung folgt.Mit der Folge "Endlich leben" geht´s dann kommenden Donnerstag weiter, ab diesem, dem 20. Januar, ist sie bereits in der ZDF-Mediathek zu sehen, Natürlich findet man dort auch "Scheinwelten" und das Winterspecial. Doch Vorsicht: Da liegt noch immer Schnee! Doch Martin Grubers Mercedes hat ja bekanntlich Winterreifen.