«Das Liebeskarussell»: Burdecki-Show schafft es zu RTL Passion

TV-News

Die ehemalige «Dschungelcamp»-Gewinnerin möchte in ihrer Datingshow jeweils fünf Single-Frauen verkuppeln. An ihrer Seite kommentiert Thorsten Schorn das Geschehen.

Der Fernsehsender RTL Passion steht eher selten im Fokus der Berichterstattung, doch zum diesjährigen Valentinstag lohnt sich ein Blick auf den Programmplan. Für den 14. Februar hat der Pay-TV-Sender eine Überraschung angekündigt: Die Datingshowmit Evelyn Burdecki und Thorsten Schorn. Immer montags um 20:15 Uhr zeigt der Sender insgesamt 16 Ausgaben in Doppelfolgen der Show, von der Constantin Entertainment bereits vor der Corona-Pandemie 40 Episoden aufgezeichnet hatte.Beim «Liebeskarussell» begrüßt Burdecki jeweils fünf Single-Frauen im Studio, die auf der Suche nach ihrem Traum-Partner sind. Es stehen drei potenzielle Verehrer zur Auswahl. Burdecki soll als „empathische Gastgeberin und beste Freundin“ der Kandidatinnen fungieren. Schorn begleitet die Sendung als Kommentator aus dem Off und erklärt dabei Regeln und kommentiert den Liebes-Check möglicher Paare.RTL Passion wiederholt zudem am Freitag, 18. Februar, die am Montag gezeigten Episoden, ebenfalls zur besten Sendezeit. Im Anschluss werden darüber hinaus zwei weitere Folgen ausgestrahlt, sodass man den Abend bis 22:05 Uhr mit «Das Liebeskarussell» bespielt.