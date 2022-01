RTL rafft Nachmittagsnachrichten

TV-News

Das Projekt «RTL Aktuell» um 16.45 Uhr ist für den Kölner Fernsehsender offiziell gescheitert.

Bei RTL hat man am Mittag eine Programmankündigung verschickt, die nicht so viel Neues verriet. Ab Montag, den 14. Februar 2022, wird um 15.00 Uhr das neue Formatausgestrahlt. Bei diesem Format werden fortan drei unterschiedliche Erklärvideos ausgestrahlt und getestet. Das Format ersetzt «Echt jetzt?!», das von Ilka Bessin moderiert wird.Die Tutorial-Tester dauern eine Stunde, künftig beginnt um 16.00 Uhr «Die Retourenprofis», die ebenfalls eine Stunde andauern. Für Quotencheck ) um 16.45 Uhr geht es nicht mehr weiter, die Vorschau auf die Nachrichten um 18.45 Uhr werden um mehr als die Hälfte gestutzt und sind um 17.00 Uhr zu sehen. Damit kürzt der Fernsehsender die Nachrichten auf eine kurze Zeit zusammen, mehr als Kurznachrichten kann das Format in sieben Minuten nicht liefern.Die Sendung Quotencheck ), die von Jana Azizi moderiert wird, kommt ebenfalls unter die Räder. Das Format wird zwischen 17.07 und 17.30 Uhr ausgestrahlt. „Die Primetime beginnt bei RTL demnächst schon um 16:45 Uhr. Dann werden wir eine zweite Ausgabe von «RTL Aktuell» ins Programm nehmen“, erklärte RTL-News-Chef Stephan Schmitt noch im vergangenen Frühling. Jedoch ist das Konzept gescheitert, dass die Nachrichten eine Vorschau auf die Hauptausgabe sind. Die Quoten waren seit dem Beginn der Ausstrahlung miserabel. Unterdessen läuft «RTL Aktuell» um 18.45 Uhr weiterhin großartig.