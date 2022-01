«A Christmas Story»: Peter Billingsley macht mit

Kino-News

Warner Bros. und Legendary Pictures arbeiten an einem Sequel des Originalfilms.

Rund 40 Jahre nach der Premiere des Weihnachtsfilmklassikerskönnte bald eine Fortsetzung erscheinen. Warner Bros. und Legendary Pictures arbeiten an dem Projekt, bei dem auch der Originalstar Peter Billingsley wieder seine Rolle übernehmen soll.wird unter der Regie von Clay Kaytis («The Christmas Chronicles») nach einem Drehbuch von Nick Schenk («Cry Macho», «The Mule») entstehen. Vince Vaughn ist ebenfalls als Produzent tätig, und zwar unter dem Banner Wild West Picture Show Productions, das er zusammen mit Billingsley betreibt.Während das Original in Cleveland und Toronto gedreht wurde – das Haus, in dem der Film gedreht wurde, ist sogar zu einer Touristenattraktion geworden –, wird die Produktion des neuen Films im Februar in Ungarn beginnen.