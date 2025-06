Die Kritiker

Eine jugendlich-coole Serie, die so einiges wagt: Das will «Tschappel» zumindest offenkundig sein. Kann sie dieses Versprechen auch einlösen?

Stab Darsteller: Jeremias Meyer, Sebastian Jakob Doppelbauer, David Ali Rashed, Nina Gnädig, Mina-Giselle Rüffer, Bernd Gnann

Regie: Marc Philip Ginolas, Carly Coco

Drehbuch: Marius Beck, Marc Philip Ginolas

Kamera: Conrad Lobst

Schnitt: Katja Beck

Ton: Claudio Demel

Szenenbild: Simon Schabert

Kostümbild: Olivia Andrione

Es fängt alles so gut an. Eine Serie, die „Tschappel“ heißt – also schon im Titel ein bisschen Slang, ein bisschen Selbstironie, ein bisschen Dorf-Melancholie, irgendwie wie «Jerks.» auf Kümmeltee. Und dann auch noch ZDFneo . Der Sender, der sich gerne links vom linearen Leben aufstellt und Serien macht, die im besten Fall irgendwie so aussehen, als wären sie aus einer Filterzigarette gedreht. Der Versuch: Lässigkeit. Doch die Realität: Fernsehpreis-Kalkül.Es ist ja nicht so, dass «Tschappel» gar nichts zu sagen hätte – es redet bloß in einer Lautstärke, die nicht zu dem passt, was es erzählt. Oder besser: erzählen will. Denn erzählt wird hier vor allem: viel. Und das meistens gleichzeitig.Da ist Carlo, gespielt von Jeremias Meyer, Typ: sensibler Mittelschichts-Junge, der gerne ganz woanders wäre, aber halt nun mal in Hintervorderbach ist – einem Dorf, das so überdeutlich irgendwo in Bayern liegt, dass man denkt, der ORF hätte da auch noch ein bisschen mitfinanziert. Es gibt Festivals, Väter mit Gastronomiebetrieb, leicht beschädigte Freundschaften, alkoholselige Coming-of-Age-Träume und ungefähr 17 Versuche pro Folge, mit Situationskomik gegen Bedeutungslosigkeit anzulachen.Und ja, man merkt sofort, das soll alles irgendwie liebenswert sein. Die Regie (Marc Philip Ginolas und Carly Coco) will das alles durch die Brille eines leicht verwahrlosten Poesiealbums zeigen. Da ist viel zerfaserter Sonnenschein, viel Milchkaffee-Licht. Viel: „Wir sind eigentlich alle auf der Suche.“ Aber die Drehbücher (von Marius Beck und Marc Philip Ginolas) scheinen geschrieben, als hätte jemand einfach «Bang Boom Bang», «Fack ju Göhte» und die ARD-Serie «WaPo Bodensee» miteinander vermengt: Die Pointen kommen, aber sie wissen oft nicht wohin. Gags wie Trabi-Motoren: laut, schnell vorbei, und wenn man’s nicht rechtzeitig merkt, stinkt’s ein bisschen.Man hat das Gefühl, dass die Serie sich selbst ständig beim Zuschauen zuschaut. Und sich dabei gefällt. Sehr sogar. Alles wirkt wie „glücklich über den eigenen Mut zur Albernheit“, dabei aber verkrampft in der Angst, doch nichts Relevantes zu sagen. Die Versuche, gesellschaftlich zu werden – Diversität (Aydin, wunderbar verschwendet), Queerness, Kapitalismuskritik, sogar ein Nazi-Haus als WG – sie sind da, klar, wie Checklistenpunkte. Sie werden aber selten Teil des inneren Pulsschlags dieser Serie. Sie kleben außen auf, wie Aufkleber auf einem alten Kühlschrank: „Gegen Nazis“, „Make Love not Maultaschen“, „Team Güllepool“. Das Problem ist nicht, dass diese Serie trashig ist. Das wäre ja charmant. Nein, sie ist tragisch ambitioniert. Sie will gleichzeitig Tübingen und TikTok sein. Sowohl Provinz-Derrida als auch «LOL» mit Pipi-Witzen. Und das geht halt nicht auf. Oder noch nicht. Oder nicht so.Es gibt schöne Momente, keine Frage. Die Szene mit der „menschlichen Maultasche“, etwa – großartiger Wahnsinn. Oder wenn Nina Gnädig als Tante Gabi mal kurz alles reißt, weil sie einfach mal spielt, statt ironisch zu winken. Auch David Ali Rashed als Aydin hat Präsenz, Tiefe, die in diesem Setting wie ein zu großes Talent wirkt, das in einem Getränkespender wohnt.Aber das reicht nicht. Acht Folgen à 25 Minuten – das ist ja eigentlich ein Geschenk. Ein Raum, um etwas zu erzählen, was leise beginnt und laut endet. Aber «Tschappel» bleibt in der Mitte stehen. Es ist eine Coming-of-Age-Geschichte ohne Alter. Eine Serie über das Draußensein, die sich nie richtig raustraut.Am Ende will «Tschappel» ein bisschen so sein wie «How to Sell Drugs Online (Fast)», ein bisschen wie «Shameless», ein bisschen wie «Tatortreiniger», aber was bleibt, ist das Gefühl, nach einer langen Fahrt durchs Ländle im Auto zu sitzen, Radio läuft, Fenster offen – aber niemand spricht. Und das ist schade. Denn eigentlich steckt da ein gutes Format drin. Vielleicht kein Geniestreich. Aber ein ehrlicher Moment. Man hätte ihn nur rauslassen müssen.