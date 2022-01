Sommers Weltliteratur to go: Klassiker mit Playmobilfiguren

YouTuber

Michael Sommer fasst zahlreiche literarische Werke auf eine recht ungewöhnliche Weise zusammen.

Nicht allzu viele Schüler machen Freudensprünge, wenn sie sich in der Schule durch Klassiker wie „Faust“, „Maria Stuart“ oder „Woyzeck“ quälen müssen. Michael Sommer hat allerdings einen Weg gefunden, um die Lust auf die literarischen Werke zu wecken. Innerhalb weniger Minuten spielt er das Geschehen mithilfe von Playmobilfiguren nach und erzählt somit knapp, humorvoll und an die heutige Zeit angepasst die Handlung der Werke.„Sommers Weltliteratur to go“ heißt der YouTube-Kanal, der inzwischen 147.000 Abonnenten und über 21 Millionen Aufrufe misst. Der Betreiber des Kanals, Michael Sommer, wurde 1976 in Kassel geboren. Nach seinem Abitur studierte er in Freiburg sowie in Oxford Literaturwissenschaften. Anschließend war er am Theater Ulm viele Jahre lang als Regisseur, Autor und leitender Schauspieldramaturg tätig. Die Idee zum Kanal entstand im Herbst 2013, als Sommer das Theaterstück Dantons Tod inszenieren sollte. Er stand vor der Aufgabe das Stück in kurzer und unterhaltsamer Form zusammenzufassen. Das Ergebnis war eine halb improvisierte Performance mit Playmobilfiguren vor dem eigentlichen Stück, die er filmte und auf YouTube veröffentlichte. Tatsächlich sahen sich einige tausend Menschen das Video im kommenden Jahr an und Sommer entschied sich dazu, das Format in eine Videoreihe umzuwandeln. So erschien ab 2015 wöchentlich ein neues Video, was auch heute noch der Fall ist.Die Videos sind stets so aufgebaut, das Sommer mit dem Vorstellen der Figuren beginnt. Im Anschluss spielt er die Handlung nach, erzählt zusammenfassend, was in den einzelnen Szenen passiert und verleiht den Figuren seine Stimme. Dazu gehört auch stets ein passendes Bild als Hintergrund, welcher mit jeder Szene wechselt. Mit 1,5 Millionen Aufrufen ist das gefragteste Video auf dem Kanal „Faust to go (Goethe in 9 Minuten)“, was angesichts der Bekanntheit nicht allzu sehr überrascht. Aber auch andere Klassiker wie „Nathan der Weise“, „Die Physiker“ oder „Der Besuch der alten Dame“ sind weit oben zu finden und wurden inzwischen mehrere hundertausendmal geklickt. Bei vielen hunderten Videos wird inzwischen sicherlich jeder fündig.Neben den Klassikern entstand auch eine Videoreihe, in der die verschiedenen literarischen Epochen in Form eines Videos vorgestellt werden. Zudem wandelte Sommer auch die verschiedenen Bücher der Bibel in ein „to go“-Format um. Es entstand außerdem die Reihe „The XMas Films“, wobei auch die Handlungen bekannter Weihnachtsfilme mit Playmobilfiguren nachgestellt wurden. Seit Oktober 2021 bis September 2022 hat Sommer das „FrauenBücherPowerJahr“ gestartet und wird ein Jahr lang nur literarische Werke von Autorinnen „verplaymobilisieren“. Er gibt an, dass die bisherige Frauenquote lediglich bei 10% lag, was der Tatsache geschuldet ist, dass die Schullektüren hauptsächlich männlich dominiert sind.Statt am heimischen Küchentisch entstehen die Videos seit September 2019 in einem Büro in München. Zudem besteht eine Kooperation mit dem Reclam-Verlag, der einige Videos finanziell unterstützt. Hierbei werden die Veröffentlichungen auch vorab vom Verlag lektoriert. 2018 wurde der Kanal mit dem Grimme Online Award ausgezeichnet. Zudem gab Sommer auch schon Live-Vorstellungen mit seinen Playmobilfiguren.Unter den Videos lassen sich zahlreiche Kommentare von Schülern finden, die behaupten, dass die Zusammenfassungen ihre Note in der Deutschklausur oder im Deutschabitur gerettet haben. Auch viele Lehrer sind begeistert und empfehlen ihren Schülern die Videos vor dem Start mit einer neuen Lektüre. Sommer sieht die Videos nicht als Ersatz zur eigentlichen Lektüre, sondern möchte vor allem Lust auf mehr machen und seinen Zuschauern die Freude an den literarischen Werken vermitteln.