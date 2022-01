Netflix bestellt offiziell zweite «Squid Game»-Staffel

US-Fernsehen

Hwang Dong-hyuk und der Streamingdienst haben sich geeinigt. Es sollen vermutlich noch mehr Staffel realisiert werden.

Die Fernsehserieerhält nun eine zweite Staffel. Ted Sarandos, der Co-Chef und Chief Content Officer von Netflix , bestätigte nun eine weitere Runde. Sarandos wurde diesbezüglich auf einer Quartalskonferenz befragt, ob es weitergehen werde. "Auf jeden Fall", antwortete Sarandos. "Das «Squid Game»-Universum hat gerade erst begonnen."Er ordnete «Squid Game» in die Kategorie von Netflix' aufkeimendem Bouquet von Unterhaltungsfranchises ein, die das Unternehmen als Wachstumspotenzial außerhalb des Kernstreamingdienstes ansieht, mit Live-Erlebnissen, Spielen und Merchandise. Sarandos nannte «Bridgerton», die zweitmeistgesehene Netflix-Original-TV-Serie, deren zweite Staffel im März anläuft, und «Stranger Things», dessen vierte Staffel für diesen Sommer geplant ist."Es gab so viel Druck, so viel Nachfrage und so viel Liebe für eine zweite Staffel. Ich habe fast das Gefühl, dass Sie uns keine andere Wahl lassen!" sagte Hwang im vergangenen Herbst der „AP“. "Aber ich werde sagen, dass es tatsächlich eine zweite Staffel geben wird. Ich habe sie schon im Kopf. Ich bin gerade in der Planungsphase." Hwang sagte auch, dass Hauptdarsteller Lee Jung-jae als «Squid Game»-Hauptfigur Seong Gi-hun zurückkehren wird.