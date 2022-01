Fleetwood Mac-Co-Gründer entwickelt Drama

US-Fernsehen

Dieses ist für den Fernsehsender FOX vorgesehen, wie er mitteilte.

Mick Fleetwood soll eine Drama-Serie für den Fernsehsender FOX produzieren. Das Projekt trägt den Titelund dreht sich um die Rocklegende Jasper Jones und dessen Band The Grift, die einst Musik machte, die eine ganze Generation von Amerikanern begeisterte.Jahrzehnte später, nachdem bei Jasper Krebs im Endstadium diagnostiziert wurde, hat er nur noch wenige Monate zu leben. Als letzten Liebesbrief an seine Fans nimmt er seine Band wieder auf, um 13 letzte Songs zu schreiben und aufzunehmen und der Welt für immer seinen Stempel aufzudrücken.Will Reiser und Jonathan Prince werden als Autoren und ausführende Produzenten an «13 Songs» mitwirken. Jonathan Levine führt Regie und ist ausführender Produzent. Neben Fleetwood werden auch Willie Mercer und Ron West von Thruline Entertainment, Gillian Bohrer von Megamix und David Blackman von Polygram Entertainment als ausführende Produzenten tätig sein. Lionsgate und Fox Entertainment werden die Serie produzieren.