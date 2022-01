Das Erste kündigt nächstes «ARD extra» an

TV-News

Um über die aktuellen Entwicklungen der Omikron-Welle zu informieren, hat Das Erste seinen Programmplan am Montagabend umgeworfen. Demnach entfällt die Naturdoku von «Erlebnis Erde».

Die Inzidenzzahlen steigen aufgrund der hochansteckenden Omikron-Variante derzeit wieder massiv an. Aus diesem Grund hat Das Erste für den kommenden Montagabend, 17. Januar, ein neuerlicheszur besten Sendezeit angekündigt. Moderiert wird von vom Hessischen Rundfunk (hr) produzierte Sendung von Markus Gürne. Durch die Programmänderung fliegt die eigentlich für 20:15 Uhr angesetzte Naturdokuvon Alexander Sommer und Philipp Klein aus dem Programm.Im Anschluss an die halbstündige Sondersendung geht dann direkt Frank Plasberg mit seinem Talkum 20:45 Uhr on air. Er diskutiert mit seinen Gästen Malu Dreyer (SPD, Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz), Christine Aschenberg-Dugnus (FDP, Bundestagsabgeordnete), Prof. Dr. Timo Ulrichs (Epidemiologe), Michael Bröcker (Chefredakteur der Media Pioneer GmbH) und Prof. Dr. Malte Thießen (Medizin- und Impfhistoriker) bis 22:00 Uhr. Die anschließenden Sendungen verschieben sich entsprechend.Während der genaue Ablauf der Sondersendung zur besten Sendezeit noch nicht feststeht, widmet sich Plasberg der Frage, ob sich jetzt alle anstecken und sich das Virus immer weiter wandelt. Außerdem soll über die Impfpflicht diskutiert werden.