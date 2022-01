Peacock bekommt einen spanischsprachigen Bereich

US-Fernsehen

Das zu NBCUniversal gehörende Unternehmen Telemundo bekommt seinen eigenen Channel.

Lieber spät als nie: Telemundo, ein Unternehmen von NBCUniversal, bekommt ein spanischsprachigen Channel namens Tplus bei dem Streamingdienst Peacock . Zu den kommenden Titeln gehören einige der größten und beliebtesten Telenovela-Franchises, von «Yo Soy Betty la Fea» bis «Café con Aroma de Mujer», sowie kommende Originalprojekte wie ein Dokumentarfilm über das Leben von Fußball-Ikone Lionel Messi.Außerdem steht eine Doku-Serie über den kolumbianischen Künstler J Balvin und eine Reality-Dating-Serie von Red Arrow's Kinetic Content, der Produktionsfirma hinter «Love is Blind», auf dem Programm. Das anfängliche Programmangebot des Hubs wird exklusiv für die Premium-Abonnenten der Plattform verfügbar sein."Als Streaming-Heimat für Telemundo-Programme konzentrieren wir uns darauf, den Peacock-Katalog mit Premium-Inhalten zu erweitern, die das hispanische Publikum überall ansprechen", fügte Matt Strauss, Chairman, Direct-to-Consumer und International, hinzu. "Indem wir das Fachwissen unserer Partner bei Telemundo nutzen, werden wir unseren Kunden mutige neue Inhalte, beliebte Serien und die größten Live-Sportereignisse bieten, die Peacocks umfangreiches Angebot an Original-, aktuellen und klassischen Filmen und Sendungen sowie die besten Live-Nachrichten und Sportereignisse ergänzen – alles an einem Ort.“