«Wo die Liebe hinfällt» hält sich weiterhin auf annehmbarem Niveau

Quotennews

Gegen das starke Filmprogramm bei ProSieben hatte VOX jedoch nicht den Hauch einer Chance.



VOX startete in der vergangenen Woche mit der neuen Dokusoap, welche zum Auftakt 0,90 Millionen Fernsehende überzeugte. In Woche zwei sank die Reichweite nun allerdings auf 0,83 Millionen Menschen, so dass auch die Quote von 3,1 auf magere 2,8 Prozent zurückging. Im Gegensatz dazu weitete sich das jüngere Publikum von 0,38 auf 0,43 Millionen Menschen aus. Somit war eine leichte Steigerung von 5,9 auf passable 6,1 Prozent Marktanteil möglich.Der Abenteuerfilmbei ProSieben hatte keinerlei Probleme sich an diesen Werten vorbeizuschieben und überzeugte 1,72 Millionen Zuschauer. Dies hatte einen starken Marktanteil von 6,0 Prozent zur Folge. Bei den 0,66 Millionen Umworbenen waren gute 9,5 Prozent möglich. Mit dem Actionthrillerlag die Sehbeteiligung bei 0,78 Millionen Fernsehenden weiterhin bei hohen 5,2 Prozent. Die 0,25 Millionen 14- bis 49-Jährigen stürzten jedoch auf mäßige 6,4 Prozent.RTLZWEI strahlte den Fantasyfilmaus und erreichte damit 0,70 Millionen Zusehende. Dies spiegelte sich in einer passablen Quote von 2,4 Prozent wider. Ähnlich lief es bei den 0,30 Millionen Werberelevanten bei 4,3 Prozent Marktanteil. Bei einem Publikum von 0,64 Millionen Menschen warnun deutlich stärker gefragt und schraubte sich auf hohe 3,6 Prozent nach oben. Auch den 0,26 Millionen Jüngeren gelang ein Sprung auf gute 5,7 Prozent Marktanteil.