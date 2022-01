Statt «#beisenherz»: ntv talkt über Corona

TV-News

Da Micky Beisenherz derzeit seinen Talk nicht moderieren kann, probiert sich ntv in Alternativ-Sendungen. Heute Abend wird über die Omikron-Variante gesprochen, in den kommenden beiden Wochen geht es um die Wirtschaft.

Autor, Kolumnist und Podcaster Micky Beisenherz weilt bekanntlich derzeit in Südafrika, um als Autor für «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!» Witze zu schreiben. Dementsprechend pausiert derzeit und noch bis einschließlich 7. Februar dessen ntv-Talk. Der Nachrichtensender probiert sich derweil an einem Ersatzprogramm und zeigt sowohl heute Abend als auch in den kommenden Wochen verschiedene Ersatz-Diskussionsrunden. Um 23:15 Uhr widmet man sich der Corona-Variante Omikron sowie den Beschlüssen der neuerlichen Ministerpräsidentenkonferenz, die am heutigen Nachmittag stattfinden soll.In der Sendunghaben sich die Moderatoren Nina Lammers und Christopher Wittich Experten aus Politik und Wissenschaft eingeladen. Im Studio begrüßen die beiden unter anderem Virologe Professor Hendrik Streeck, Internist und Impfarzt Tariq Qazi sowie per Videoschalte Weltärztepräsident Professor Frank Ulrich Montgomery. Außerdem sind Boutique-Besitzerin Bianca Breuer sowie Italien-Korrespondent Udo Gümpel aus Rom angekündigt.In den Folgewochen, 31. Januar und 7. Februar, setzt ntv zur genannten Sendezeit und zwei, die von ntv Wirtschaftschef Ulrich Reitz und Startup-Expertin Janna Linke moderiert werden. Darin soll auf die aktuellen wirtschaftlichen Entwicklungen in Deutschland geblickt werden. Eine Gästeliste steht noch nicht fest.