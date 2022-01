«Mighty Ducks: Game Changers»: Josh Duhamel ist dabei

US-Fernsehen

Für die zweite Staffel hat man sich Duhamen sichern können, der zuletzt bei «Jupiter’s Legacy» zu sehen war.

Bereits im August 2021 verlängerte der Streamingdienst Disney+ die Serie. In der Serie spielen Lauren Graham, Brady Noon, Maxwell Simkins, Swayam Bhatia, Julee Cerda, Luke Islam, Bella Higginbotham, Taegen Burns, Kiefer O'Reilly und De'Jon Watts mit. Nun hat man sich Josh Dumanel gesichert, der in der neuen Staffel als ehemaliger NHL-Spieler Gavin Cole auftritt.Die Nachricht über die Besetzung von Duhamel kommt, nachdem der Star der «Mighty Ducks»-Filmreihe, Emilio Estevez, die Serie nach einer Staffel verlassen hat. Ursprünglich wurde berichtet, dass Estevez die Serie wegen der COVID-19-Impfstoffanforderungen verlassen hatte, aber Estevez gab später eine ausführliche Erklärung ab, in der er klarstellte, dass sein Ausstieg auf einen Vertragsstreit und kreative Differenzen zurückzuführen war.Duhamel war kürzlich in der Netflix-Serie «Jupiter's Legacy» zu sehen und lieh seine Stimme der Anime-Serie «Blade Runner: Black Lotus». Als nächstes wird er in der NBC-Serie «The Thing About Pam» zu sehen sein, die am 8. März Premiere hat.