Mit Guido Cantz: RTL legt «7 Tage, 7 Köpfe» neu auf

TV-News

Der ehemalige «Verstehen Sie Spaß?»-Moderator wird bereits in der kommenden Woche seinen ersten Einsatz haben.

Dass alte Fernsehformate voll im Trend liegen, dürfte spätestens dreieinhalb Monate nach der «Wetten, dass…?»-Neuauflage kein Geheimnis mehr sein. Dabei gehen die verschiedenen Sender sehr unterschiedliche Wege. Das ZDF machte um die Rückkehr von Thomas Gottschalk kein Geheimnis, auch Sat.1 versuchte ordentlich für Jörg Draeger und «Geh aufs Ganze!» zu trommeln. ProSieben wählte mit der Ankündigung einen ganz anderen Weg und täuschte im vergangenen Sommer noch die Öffentlichkeit, um dann kurz vor der Ausstrahlung doch alles im Sommer berichtete zu bestätigen. Einen ähnlichen Guerilla-Ansatz wählte nun auch RTL , wenngleich es zuvor keine Spekulationen über die Pläne gab. Am Montagabend unterbrach der Kölner Sender kurz den geplanten Ablauf und strahlte einen Trailer aus, bei dem Guido Cantz zu sehen war.Er wird zu RTL wechseln und dort ab dem 3. Februar den Comedy-Klassikerals Nachfolger von Jochen Busse moderieren. „Nach zwölf Jahren «Verstehen Sie Spaß?» freue ich mich mit «7 Tage, 7 Köpfe» auf den nächsten Fernsehklassiker. Die Moderation einer wochenaktuellen Comedy-Show steht schon lange auf meiner Bucket List. Bei RTL habe ich damals meinen ersten großen TV-Vertrag unterschrieben. Es ist schön, wieder nach Hause zu kommen!“, wird Cantz in einer RTL-Mitteilung zitiert. Cantz hatte erst kürzlich die Moderation von «Verstehen Sie Spaß?» nach über 50 Ausgaben abgelegt.Erst kürzlich war der Kölner bei RTL zu sehen, gemeinsam mit Günther Jauch und Johannes B. Kerner trat er in dem Quiz-Format «Gipfel der Quizgiganten» an. Die Quoten am Montagabend ließen aber zu Wünschen übrig, mit 10,3 und 9,7 Prozent in der klassischen Zielgruppe lag man unter dem Senderschnitt. Wer nun an der Seite von Guido Cantz in «7 Tage, 7 Köpfe» zu sehen sein wird, hat der Kölner Sender unterdessen noch nicht verraten. Los geht die erste Sendung nächsten Donnerstag um 22:15 Uhr. «7 Tage, 7 Köpfe» ist eine Produktion von Brainpool. Die Redaktion liegt bei Nico Rossmann, Dörte vom Berg und Cedric Theisen unter der Gesamtleitung von RTL-Unterhaltungschef Markus Küttner.Die Rückkehr kommt insofern überraschend, da RTL im September mitein ähnliches Format gestartet hatte, das ebenfalls am Donnerstagabend gesendet wurde. Die von Sarah Valentina Winkaus moderierte Sendung wurde aber nie zu einem Erfolg, im Durchschnitt interessierten sich 0,49 Millionen Fernsehzuschauer für das neue Comedy-Format, dies sorgte für einen schwachen Marktanteil von 4,2 Prozent. Auch in der Zielgruppe, wo die durchschnittliche Zuschauerzahl bei 0,20 Millionen lag, war das Ergebnis nicht zufriedenstellend. Hier war das Resultat eine maue Sehbeteiligung von 6,9 Prozent. Derzeit befindet sich das Format in der Winterpause, eine Rückkehr erscheint seit Montagabend mehr als ungewiss.