Deutliche Preiserhöhung für DAZN

Vermischtes

Das neue Preismodell betrifft vorerst nur Neukunden sowie wiederkehrende Abonnenten des Sport-Streamingdienstes.

Schlechte Neuigkeiten für Sportfans teilte am Dienstag der Sport-Streamingdienst DAZN mit, denn das Portal, das bislang 14,99 Euro im Monat kostete, wird ab dem 1. Februar seine Preise deutlich anziehen. Nach dem Monatswechsel erhöht sich der Preis für neue und wiederkehrende Kunde auf 29,99 Euro im Monat, sofern nicht direkt ein Jahreabo abgeschlossen wird. Das Jahresabo ist dann für 274,99 Euro erhältlich, was einem Montaspreis von etwas mehr als 23 Euro entspricht. Für Bestandskunden ändere sich vorerst nichts, heißt es seitens DAZN. Existierende Kunden behalten bis zum 31. Juli 2022 ihren aktuellen Preis, was danach passiert, ließ das britische Unternehmen offen.Zugegeben: Der aktuelle Preis schien für das immer breiter gewordene Sport-Portfolio ohnehin recht niedrig angesetzt, immerhin gibt es bei DAZN eine Vielzahl der Bundesligaspiele und fast alle Champions-League-Partien sowie die NFL Playoffs, Darts, Tennis und weiters zu sehen, eine Verdopplung des Preises ist dennoch ein gewaltiger Schritt. Als kleinen Trost bietet DAZN ab Februar an, das Jahresabo nicht mehr auf einen Schlag zahlen zu müssen, sondern zum monatlichen Preis von 24,99 Euro in Raten zu begleichen. Am günstigsten ist es somit weiterhin das Jahresabo vorab zu bezahlen.DAZN begründet den enormen Preisanstieg in einer Mitteilung folgendermaßen: „Damit wird die Sport-Plattform der Qualität und der Wertigkeit ihres seit Saisonbeginn stark erweiterten Angebots gerecht und positioniert sich mit einem angemessenen Preis im Marktgefüge.“ Wie angemessen der Preis ist, wird DAZN wohl in den kommenden Wochen und dann wohl spätestens im August erfahren, wenn die Abonnentenzahlen stagnieren oder nicht. Über absolute Zahlen macht der Streamer ohnehin ein gut gehütetes Geheimnis.