Quotencheck

Innerhalb von eineinhalb Jahren hat der Fernsehsender VOX acht Folgen der Show «Die Hitwisser» ausgestrahlt.

Am 1. Dezember 2020 testete die Kölner Fernsehstation VOX das Format «Die Hitwisser», in der sich vier Teams aus Prominenten verschiedenen Fragerunden rund um Lieder und Interpreten aus unterschiedlichsten Epochen stellen mussten. Das Team hinter den Kulissen haben 15 Frage- und Bonusrunden kreiert, bei denen die Teilnehmer ihr Fachwissen unter Beweis stellen müssen. Den Auftakt wollten damals 1,22 Millionen Fernsehzuschauer sehen, der Marktanteil bei den Umworbenen lag bei schönen sieben Prozent.Im Sommer kehrte das mehrstündige Quiz am Montagabend zurück. VOX setzte auf drei Episoden, die auf 0,85, 0,74 und 0,78 Millionen Zuschauer kamen. Das Format, das zwischen der UEFA Europameisterschaft und den Olympischen Sommerspielen ausgestrahlt wurde, holte die Zuschauer nicht ab. Nur 0,28, 0,34 und 0,38 Millionen junge Menschen wollten den bunten Ratespaß sehen. Bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Zuschauern verbuchte das Format 5,3, 6,4 und 6,9 Prozent.Am Dienstag, den 21. Dezember 2021, gehörte «Die Hitwisser» zu den zahlreichen Formaten wie unter anderem «Joko und Klaas gegen ProSieben» oder «The Masked Singer», die mit einem Weihnachtsspecial auf Sendung gingen. Dieses erreichte nur 0,54 Millionen Zuschauer und erwirtschaftete 2,1 Prozent. Bei den Umworbenen standen 0,22 Millionen auf der Uhr, der Marktanteil belief sich auf schlechte 3,4 Prozent.Anfang Januar wollten 0,66 Millionen Menschen die Wiederholung der ersten Folge sehen, die auf 2,6 Prozent Marktanteil kam. Bei den 14- bis 49-Jährigen verbuchte das Quiz 0,29 Millionen Zuschauer und viereinhalb Prozent. Eine Woche später waren 0,69 Millionen Zuschauer dabei, die 2,9 Prozent Marktanteil waren alles andere als überzeugend. Immerhin ging es mit 4,9 Prozent in der Zielgruppe aufwärts, auch wenn das Interesse stabil war.Am Dienstag, den 18. Januar, strahlte VOX die vorerst letzte Episode der Unterhaltungsshow aus. Diese wollten 0,77 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jahren sehen, der Marktanteil kletterte auf 3,1 Prozent. Jedoch blieb das Ergebnis bei den jungen Leuten einmal mehr stabil. Die VOX-Show verbuchte 0,29 Millionen Zuschauer und sorgte für viereinhalb Prozent Marktanteil.Die zuletzt vier ausgestrahlten Episoden der Show «Die Hitwisser» konnten nicht überzeugen. Im Mittel verbuchten diese 0,67 Millionen Zuschauer, das führte zu schrecklichen 2,7 Prozent Marktanteil. Bei den jungen Leuten fuhr man 0,27 Millionen Zuseher ein, sodass man sich mit 4,3 Prozent Marktanteil zufrieden geben musste. Damit bewegt sich das Format deutlich unter dem durchschnittlichen Marktanteil von VOX und empfiehlt sich somit nicht zur Fortsetzung.