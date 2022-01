Primetime-Check

Wie erfolgreich waren die Serien im Ersten? Punktete RTLZWEI mit den Mannheimer Benz-Baracken?

underreichten am Dienstagabend 4,67 sowie 4,97 Millionen Zuschauer, die Marktanteile lagen in dieser Woche bei 15,2 und 16,8 Prozent. Beim jungen Publikum fuhr man 6,9 sowie 8,8 Prozent Marktanteil ein. Die Sendungenundsorgten für 2,79 und 2,30 Millionen, die Marktanteile wurden mit 10,7 und 10,5 beziffert, bei den 14- bis 49-Jährigen verbuchte man 3,9 sowie 6,4 Prozent.undsorgten ab 20.35 Uhr für 1,59 und 1,82 Millionen, die Marktanteile wurden mit 5,2 und 6,2 beziffert. Beim jungen Publikum wurden 4,2 und 5,4 Prozent erzielt.undwollten 3,34 und 2,10 Millionen Menschen sehen, der Marktanteil lag bei 13,1 und 9,7 Prozent. Die Formate holten bei den 14- bis 49-Jährigen 8,6 und 4,3 Prozent.Bei RTL erzielte2,29 Millionen Zuschauer und 10,7 Prozent in der Zielgruppe,verbuchte 2,26 Millionen Zuschauer. Bei den Umworbenen wurden 24,1 Prozent erzielt. Zwei Folgen vonlockten 0,84 und 0,55 Millionen Zuschauer zu VOX, die Sendung brachte 4,1 sowie 5,3 Prozent bei den jungen Leuten.undsorgten für 0,91 und 0,44 Millionen Zuschauer, RTLZWEI sicherte sich 5,0 und 3,6 Prozent bei den jungen Zuschauern. Kabel Eins setzte aufund, die für 0,79 und 0,52 Millionen Zuschauer zuständig waren. Mit 4,0 und 3,4 Prozent bei den Umworbenen kann man zufrieden sein.