Andrea Schafarczyk folgt auf Valerie Weber

Mit großer Mehrheit hat der WDR-Rundfunkrat am Dienstag die neue crossmediale WDR-Programmdirektorin gewählt.

In der Rundfunkrats-Sitzung am Dienstag wählte der WDR Andrea Schafarczyk, die auf Vorschlag von Intendant Tom Buhrow zur Wahl stand, als neue crossmediale WDR-Programmdirektorin für die Bereiche Nordrhein-Westfalen, Wissen und Kultur. Schafarczyk erhielt insgesamt 48 von 53 Stimmen und folgt damit ab dem 1. April 2022 auf Valerie Weber, die Anfang Dezember um die Auflösung ihres Vertrages gebeten hatte . Mittlerweile hat Weber beim Privatradio angeheuert. Schafarczyks zukünftiger Aufgabenbereich umfasst die WDR-Landesprogramme inklusive der elf Landesstudios, die Fachressorts Wissen, Wirtschaft und Kultur sowie die sechs Radiowellen des WDR und die vier Musikensembles.Sie verantwortet seit 2020 als medienübergreifende Chefredakteurin des Hessischen Rundfunks zahlreiche Change-Projekte des Senders. Von 2015 bis 2020 steuerte sie als Chefredakteurin bei Radio Bremen u.a. die Neuaufstellung der regionalen Berichterstattung, den Aufbau des Newsrooms und den Relaunch des Online-Auftrittes. Ihre Wurzeln hat die aus Essen stammende Diplom-Journalistin im WDR. Dort war sie 16 Jahre lang tätig, unter anderem als Wortchefin von 1LIVE, Leiterin der Musik- und Eventredaktion der Welle, Referentin, Redakteurin und Reporterin.„Andrea Schafarczyk hat uns mit ihrer zupackenden Art, aber auch ihren umfassenden Erfahrungen aus mehreren ARD-Sendern überzeugt. Zudem ist sie eine langjährige Kennerin des WDR . Wir sind uns sicher, dass sie den digitalen Wandel fachkompetent begleiten und vorantreiben wird. Gleichzeitig danke ich der scheidenden Programmdirektorin Valerie Weber, die die Radiowellen des WDR in den zurückliegenden acht Jahren konsequent modernisiert und fit für die Zukunft gemacht hat“, kommentierte WDR-Rundfunkratsvorsitzender Rolf Zurbrüggen die Personalentscheidung.WDR-Intendant Tom Buhrow erklärte: „Ich freue mich sehr über das positive Votum des Rundfunkrates. Und ich freue mich, dass Andrea Schafarczyk gemeinsam mit uns weiter daran arbeiten wird, die Programme des WDR noch wertvoller für unser Publikum zu machen – besonders mit Blick auf die non-lineare Nutzung. Ich bin mir sicher, dass sie mit ihrer großen Erfahrung als crossmediale Programmmanagerin und ihrer Innovationskraft viel bewegen wird. Andrea Schafarczyk ist die ideale Besetzung, um an die erfolgreiche Arbeit von Valerie Weber anzuknüpfen, der ich von Herzen für ihre engagierte und erfolgreiche Arbeit danke.“„NRW, Wissen, Kultur und die WDR-Wellen: Was für ein spannendes Arbeitsfeld – tief verwurzelt in der Region und stark mit hintergründigen Angeboten!“, freut sich Schafarczyk über ihre neue Aufgabe. Ihr Ziel sei es, die Digitalisierung dieser Bereiche und Programminnovationen zusammen mit dem Team weiter voranzutreiben. „Damit wir mit hochwertigem Journalismus und attraktiven Produkten mehr Menschen auch auf neuen Wegen erreichen. Ich bin dankbar für diese Chance und freue mich auf das Kennenlernen neuer Kolleg:innen und natürlich auf das Wiedersehen bekannter Gesichter im WDR.“