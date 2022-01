3 Quotengeheimnisse

Der Spartensender aus Mainz wiederholte am Dienstag gleich zwei alte «Die Toten vom Bodensee»-Ausgaben.

2,26 Millionen Fernsehzuschauer schalteten am Dienstagabend ProSieben ein und verfolgten das Format «Wer stiehlt mir die Show?», das bei den Umworbenen auf über 24 Prozent Marktanteil kam. Die Sendung, die von Anke Engelke moderiert wurde, lief fabelhaft. Beim Gesamtpublikum musste sich die ProSieben-Show dennoch von der ZDFneo-Wiederholung geschlagen geben. „Der Wegspuk“ brachte 2,28 Millionen Fernsehzuschauer und lieferte 7,5 Prozent Marktanteil. Im Anschluss wollten noch 1,63 Millionen die Folge „Der Seelenkreis“ sehen, der auf 7,2 Prozent kam.Im August 2018 kam die 90-minütige Dokumentation von Alexa Karolinski in die deutschen Kinos. Die Spurensuche im heutigen Berlin, in der sie unter anderem eine alte Dame trifft, die den Holocaust in einem dunklen Bunker überlebt hat. Das ZDF wiederholte in der Nacht auf Dienstag den Film, der nur 0,16 Millionen Zuschauer anlockte. Mit 3,8 Prozent lief die Ausstrahlung sehr schwach. Auch bei den 14- bis 49-Jährigen lief es nicht gut, denn hier wurden nur 20.000 Zuseher und 1,5 Prozent Marktanteil verbucht.Der Frauensender sixx hat nicht den Nerv der Zuschauer getroffen. Am Sonntagabend gegen 22.15 Uhr setzte man auf den Spielfilm mit Megan Fox und Amanda Seyfried. Der Horrorfilm kam von Diablo Cody, der für «Juno» einen Oscar gewann. Dennoch: Nur 0,12 Millionen Menschen wollten das Spektakel sehen, das einen Marktanteil von 0,7 Prozent holte. Bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Zuschauern fuhr man 0,05 Millionen Zuseher ein, dies bedeutete einen schlechten Marktanteil von nur einem Prozentpunkt.