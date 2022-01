Claire Danes steigt bei «Fleishman is in Trouble» ein

US-Fernsehen

Das Projekt befindet sich schon seit geraumer Zeit in der Entwicklung.

Claire Danes, Star aus «Homeland», wird neben Jesse Eisenberg und Lizzy Caplan die Hauptrolle in der neuen FX-Serieübernehmen. Das Format basiert auf dem gleichnamigen Roman der Journalistin Taffy Brodesser-Akner, hergestellt wird die Serie von ABC Signature. Die Serie wird für Hulu hergestellt.In «Fleishman is in Trouble» geht es um einen kürzlich geschiedenen Mittvierziger (Toby Fleishman, gespielt von Eisenberg), der beginnt, Dating-Apps zu nutzen und seine sexuelle Freiheit zu genießen, bevor seine Ex-Frau auf mysteriöse Weise verschwindet und ihn mit seinen Kindern zurücklässt. Nun muss Fleishman herausfinden, was aus ihrer Ehe geworden ist, um herauszufinden, was mit Rachel (gespielt von Danes) passiert ist, während er Elternschaft, Beförderungen und Affären unter einen Hut bringt. Rachel wird als erfolgreiche und ehrgeizige Talentagentin beschrieben, die mit ihrer neuen Identität und einem vergangenen Trauma zu kämpfen hat.Neben Brodesser-Akner sind Sarah Timberman, Carl Beverly, Susannah Grant, Jonathan Dayton und Valerie Faris die ausführenden Produzenten. Dayton und Faris werden bei einem Teil der Serie auch Regie führen. Brodesser-Akner wird die Miniserie auch schreiben.