Netflix bestellt das Politikdrama «The Diplomat»

US-Fernsehen

Die Schöpferin der Serie, Debora Cahn, schließt zudem ein Gesamtvertrag ab.

Der aus Los Gatos stammende Streamingdienst Netflix hat die politische Dramaseriebestellt, mit der Serienschöpferin Debora Cahn wurde zudem ein Gesamtvertrag abgeschlossen. Im Rahmen dieses Deals wird sie neue Projekte für Netflix schreiben und produzieren. Die neue Serie wird acht Episoden umfassen.In der Serie landet eine Karrierediplomatin mitten in einer internationalen Krise in einem hochkarätigen Job, für den sie nicht geeignet ist, was tektonische Auswirkungen auf ihre Ehe und ihre politische Zukunft hat. Cahn hat die Serie entwickelt und fungiert auch als ausführende Produzentin und Showrunnerin. Janice Williams wird ebenfalls als ausführende Produzentin fungieren."Es war eine große Freude, mit Netflix zu arbeiten", so Cahn. "Jinny, Seb, Tara und Sahar waren fantastische kreative Partner, von der ersten Idee bis zu dem, was langsam wie eine Fernsehserie aussieht. Ich kann mein Glück wirklich nicht fassen."