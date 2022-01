«The Masked Singer» geht im März weiter

US-Fernsehen

Außerdem kündigte FOX das Frühjahrsprogramm inklusive «9-1-1» an.

Das US-Network FOX wird am 9. März die Unterhaltungsshowfortsetzen. Gastgeber Nick Cannon und die Jury-Mitglieder Nicole Scherzinger, Ken Jeong, Robin Thicke und Jenny McCarthy kehren in die Show zurück, in der wieder Prominente in aufwendigen Kostümen auftreten.Direkt im Anschluss an den «Masked Singer» wird die Premiere der neuen Wettbewerbsseriegezeigt. Die von Schauspieler Eric Stonestreet moderierte Show begleitet 16 Teams von Domino-Enthusiasten, die um einen Geldpreis und den Titel des talentiertesten Domino-Toppers des Landes kämpfen.Zu den weiteren Premierenterminen gehört die achte Staffel von «Masterchef Junior», die Rückkehr von «9-1-1» am 21. März und die Spielshow, die am 29. März beginnt. Die halbstündige Comedyhat am 17. März Premiere.