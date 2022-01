«Das große Promibacken» spürt die wachsende Konkurrenz nur in der Zielgruppe

Quotennews

Im Anschluss verlor «Promis backen privat» jedoch sehr deutlich. VOX schob kurzfristig eine Dokumentation zum Fall Maddie ein, erhielt allerdings nicht besonders viel Aufmerksamkeit.



Die gestrige Folge vonstand ganz unter dem Motto „Back to the roots“. Im ersten Durchgang sollten die Kandidaten einen rustikalen Sonntagskuchen zaubern, danach wagten sie sich an eine österreichische Kardinalschnitte. Nach dem überzeugenden Auftakt von vor zwei Wochen war die Reichweite in der Vorwoche von 2,02 auf 1,93 Millionen Menschen gesunken. In der Zielgruppe hielt man sich mit 0,75 beziehungsweise 0,74 Millionen Umworbenen hingegen recht konstant.Gestern wuchs die Konkurrenz nun noch auf den Start der neuen «Der Bachelor»-Staffel an. Trotzdem verhinderte Sat.1 einen Rückgang und überzeugte erneut 1,93 Millionen Fernsehende zum Einschalten. Dies entsprach erneut hohen 7,1 Prozent Marktanteil. Der Verlust zeigte sich einzig auf dem jüngeren Markt. 0,63 Millionen Werberelevante bedeuteten die geringste Reichweite seit 2019. Hier sank die Sehbeteiligung auf gute 9,5 Prozent. Zudem fielim Anschluss auf den Tiefstwert von 0,53 und 0,15 Millionen jüngere Interessenten. Hier landete man bei niedrigen Marktanteilen von 3,5 sowie 4,1 Prozent.VOX änderte zur Primetime kurzfristig das Programm und setzte auf die Dokumentation. Das Verschwinden des damals dreijährigen Mädchens aus dem Familienurlaub in Portugal ist noch fast 15 Jahre später ein Rätsel. Nun sitzt der vermeintliche Täter in Haft und VOX und Spiegel TV haben sich auf Spurensuche begeben. 0,82 Millionen Zuschauer interessierten sich für das Programm, was mauen 2,8 Prozent Marktanteil entsprach. Die 0,36 Millionen Umworbenen fuhren eine akzeptable Quote von 5,2 Prozent ein.