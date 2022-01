Birgit Schrowange startet im März bei Sat.1

TV-News

Neben der Doku-Reihe «Birgits starke Frauen» zeigt der Sender auch ein Portrait über die ehemalige RTL-Moderatorin. Schrowanges Sendetag wird der Montag.

Kurz vor Weihnachten wartete Sat.1 mit einer überraschenden Personalie auf und gab bekannt, dass in diesem Jahr Birgit Schrowange gleich mehrere Formate für die Unterföhringer TV-Station umsetzen werde. Nun hat der von Daniel Rosemann geführte Sender den Starttermin der ersten Doku-Reihe angekündigt., eine Reihe über unbekannte wie auch bekannte Frauen, die der Moderatorin ihre besonderen Geschichten erzählen, startete am Montag, 7. März, um 20:15 Uhr. In der zweistündigen Sendung steht unter anderem Kerstin aus Berlin im Mittelpunkt, die ihre zwei Vollzeitjobs mit Leidenschaft ausübt: Hebamme für bereits über 4.000 Familien und siebenfache Mutter.Im Anschluss ab 22:15 Uhr zeigt Sat.1 zudem die Doku. Darin erzählt die ehemalige RTL-Moderatorin, wie sie selbst ebenfalls zu einer starken Frau geworden ist. Darüber hinaus gibt sie „exklusive Einblicke in ihren Alltag und ihr bewegtes Leben“, wie es in der Sat.1-Ankündigung heißt.„Früher wäre es undenkbar gewesen, dass eine 63-jährige grauhaarige Frau eine Sendung im Fernsehen präsentiert. Ich bin froh, dass sich das geändert hat!", wird Schrowange, die mittlerweile über 40 Jahre Fernseherfahrung hat, zitiert.