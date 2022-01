Bruce Miller bekommt einen neuen ABC-Vertrag

US-Fernsehen

Der Mann ist verantwortlich für die Erfolgsserie «The Handmaid’s Tale».

Der Disney-Konzern möchte gerne weiterhin mit Bruce Miller zusammenarbeiten. Der «The Handmaid's Tale»-Showrunner hatte 2018 bereits einen gemeinsamen Gesamtvertrag mit Hulu und MGM unterzeichnet. Millers neuer Vertrag ist immer noch mit Hulu, aber er fügt nun Disneys ABC Signature hinzu.Während MGM, das «The Handmaid's Tale» und die in Arbeit befindliche Fortsetzung «The Testaments» produziert, nicht mehr explizit Teil der Partnerschaft ist, sagt eine Quelle gegenüber Variety, dass Miller weiterhin eng mit ihnen an seinen aktuellen und einigen potenziellen zukünftigen Projekten arbeiten wird."Bruce hat mit «The Handmaid's Tale» eine der ikonischsten Serien im Fernsehen geschaffen", sagte Jonnie Davis, Präsident von ABC Signature, am Dienstag. "Seine Arbeit hat weltweiten Einfluss und wir sind begeistert und fühlen uns geehrt, mit ihm bei ABC Signature zu arbeiten. Wir können es kaum erwarten, Teil dessen zu sein, was als nächstes kommt."