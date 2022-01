«WaPo Berlin» kehrt im März zurück

TV-News

Wie die ersten beiden Staffeln umfasst Runde drei erneut acht Folgen.

Zwischen Juni und September 2021 fanden in Berlin und Umgebung die Dreharbeiten für die dritte Staffel des dritten «WaPo»-Ablegersstatt. Nun hat Das Erste den Starttermin für die acht neuen Folgen der Saxonia-Media-Produktion gefunden. Los geht es am Dienstag, den 8. März, und somit deutlich später als in den ersten beiden Staffeln, die jeweils im Januar loslegten. Derzeit ist auf dem Sendeplatz um 18:50 Uhr der dritte Spin-off «WaPo Duisburg» programmiert, dessen Staffel ebenfalls acht Folgen umfasst.In den neuen Berliner Ausgaben ist erneut Sesede Terziyan als Kriminalhauptkommissarin Jasmin Sayed zu sehen. Zudem standen Christoph Grunert, Sarina Radomski, Hassan Akkouch, Oska Melina Borcherding und Juri Padel vor der Kamera. In weiteren Episodenhauptrollen werden außerdem Luci van Org, Jennipher Antoni, Robert Glatzeder, Lilli Fichtner, Norbert Stöß, Felix Mayr und Alexander Kasprik spielen. Seyhan Derin und Oren Schmuckler übernahmen die Regie, für die Drehbücher zeichnen Andreas Hug, Andreas Dirr, Silke Schwella, Marek Helsner, Isabell Serauky, Petra Mirus, Luci van Org, Axel Hildebrand, Anja Seela und Martin Groß verantwortlich.Die erste Staffel von «WaPo Berlin» lockte 2,47 Millionen Zuschauer an und führte zu 9,6 Prozent, die zweite Runde erzielte 2,70 Millionen Zuschauer und generierte 9,8 Prozent. Beim jungen Publikum wurden in Staffel zwei 0,25 Millionen Zuschauer und 4,1 Prozent gemessen, im Jahr davor lagen die Werte noch bei 0,29 Millionen und 4,6 Prozent Marktanteil.