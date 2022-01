Lulu Wang und Dani Melia schließen Amazon-Deal ab

US-Fernsehen

Die beiden Filmemacher gründen zudem ihre eigene Produktionsfirma.

Die zwei Macherinnen des gefeierten Spielfilms «The Farewell» gründeten in den vergangenen Tagen ihre Produktionsfirma Local Time und haben zusätzlich einen umfangreichen First-Look-Deal mit Amazon abgeschlossen. Im Rahmen des Deals wird Local Time Serien von aufstrebenden Geschichtenerzählern für Amazon entwickeln. Wang führt derzeit bei der Amazon-Serie «Expats» Regie, außerdem arbeiten die beiden an einer Serienversion von «Son of Good Fortune»."Wir sind begeistert, dass wir unsere Beziehung zu Amazon ausbauen können", sagte Wang. "Jen Salke und ihr Team waren bemerkenswerte Partner bei «Expats» und wir freuen uns auf viele weitere künstlerisch geprägte Kooperationen.""Lulus Talent ist unermesslich. Sie bringt mit ihrer kreativen Vision so viel Herz und Menschlichkeit in jedes Projekt ein, wie wir bereits bei unserer kommenden Serie «Expats» gesehen haben", sagte Jennifer Salke, Leiterin von Amazon Studios. "Es ist ein besonderes Privileg, mit Lulu und Dani zu arbeiten, und wir teilen ihr Engagement, neue Stimmen und Geschichtenerzähler zu fördern. Wir freuen uns sehr darauf, die Beziehung zwischen Amazon Studios und den beiden fortzusetzen und auszubauen und gemeinsam spannende neue Projekte für unsere Prime-Video-Kunden zu entwickeln."