«7 Tage, 7 Köpfe»-Rückkehr teilt «Dschungelcamp» und «Die Stunde danach»

TV-News

Ob der Sendeplan an den kommenden beiden Donnerstagen zu Ende gedacht wurde? Fest steht jedenfalls, dass viele Unterbrechungen auf die Zuschauer zukommen werden.

Am Montag kündigte RTL die Rückkehr vonmit Guido Cantz als Moderator an und programmierte das Comeback bereits in der kommenden Woche am Donnerstag um 22:15 Uhr. Sicherlich will man die grandiosen Quoten nutzen, dieeinfährt, um der Cantz-Show einen möglichst guten Einstand zu ermöglichen. Schließlich hatte man kurz nach dem Start des Dschungelcamps angekündigt, an den Donnerstagen, 27. Januar und 3. Februar, die Sendung bereits um 20:15 Uhr über den Äther zu schicken. Am 3. Februar wird dann «7 Tage, 7 Köpfe» starten.Offen war bislang noch der genaue Sendeplan an diesem Tag, nun hat der Kölner Sender auch hier für Klarheit gesorgt, wenngleich das Schema sehr zerrupft daherkommt. Nach dem Comedy-Format, das bis 23:00 Uhr dauert, geht das Dschungelbegleitformatmit Angela Finger-Erben und Olivia Jones auf Sendung – allerdings nur zehn Minuten. Dann legt wie gehabtlos, das sich derzeit im Quotenhoch befindet. Im Anschluss an die zehnminütige Ausgabe melden sich dann wieder Finger-Erben und Jones zu Wort und präsentieren bis Mitternacht den zweiten Teil ihres Dschungeltalks.Ähnlich kurios verläuft das Programmschema bereits am morgigen Donnerstag, 27. Januar. Nach «IBES» geht «Die Stunde danach» bereits um 22:15 Uhr auf Sendung. «RTL Direkt» unterbricht um 23:10 Uhr für zehn Minuten. Die Talkrunde, bei der Menderes Bagci, Froonk und Natascha Ochsenknecht zu Gast sein werden, geht danach erneut für zehn Minuten on air, bis um 23:30 Uhr Nazan Eckes mit einer halbstündigen-Ausgabe übernimmt und unter anderem die «IBES»-Moderatoren Sonja Zietlow und Daniel Hartwich zum ausführlichen Interview bittet.