Diese Promis machen beim «Kampf der Realitystars» mit

Iris Klein, die Mutter von Daniela Katzenberger, kann doch an der Sendung teilnehmen. Sie war kürzlich positiv auf das Corona-Virus getestet worden.

Seit Mitte Januar laufen die Produktionsarbeiten für die dritte Staffel der RTLZWEI-Reality-Show(Quotenmeter berichtete). Nun hat der Grünwalder Sender das Teilnehmerfeld der diesjährigen Runde bekannt gegeben. Und hat gleich eine Überraschung im Gepäck. Bekannt war nämlich, dass Iris Klein, die Mutter von Daniela Katzenberger, an dem Format teilnehmen sollte, aber kürzlich positiv auf das Corona-Virus getestet wurde. Eine Teilnahme schien unmöglich, was auch Unterhaltungschefin Shona Fraser gegenüber der ‚Bild‘ bestätigte. Der Ausfall stelle die Produktion vor Herausforderungen, hieß es damals. Nun die Wende, denn Klein kann nach ihrer Genesung und der Erfüllung aller Corona-Auflagen doch an der Show teilnehmen, wie RTLZWEI am Mittwochnachmittag mitteilte.Neben Klein werden auch Yeliz Koc, Schäfer Heinrich, Malkiel Rouven Dietrich, Elena Miras, Sharon Trovato, Diana Foster alias Rich Nana, Yasin Mohamed, Mike Cees, Larissa Neumann und Ronald Schill in Thailand dabei sein. Außerdem stehen Tessa Bergmeier, Mauro Corradino, Nina Kristin, Chethrin Schulze, Sissi Hofbauer, Paco Herb, Jan Leyk, Fürst Heinz von Sayn-Wittgenstein, die Jakic-Twins Ilona und Suzana sowie Martin Wernicke vor der Kamera. Ebenfalls mit dabei ist der Wolfsburger Influencer Enrico Elia, der sich sich vorab über ein Bewerbungsverfahren einen Platz in der Sala gesichert hatte.Sie alle kämpfen um die Siegprämie von 50.000 Euro und den Titel „Realitystar 2022“. Als Moderatorin fungiert erneut Cathy Hummels. Sie wird die „Stunde der Wahrheit“ begleiten, bei der die Sala-Bewohner ihre Mitstreiter rauswählen können. Eine Sendetermin für die dritte Staffel der Banijay-Produktion steht noch nicht fest, dieser soll laut RTLZWEI „zu gegebener Zeit“ bekannt gegeben werden.