«Club der guten Laune»: Sat.1 kündigt «Promis unter Palmen»-Nachfolger an

Zehn Prominente werden in der neuen Reality-Show in den Urlaub geschickt. Sat.1 verriet bereits die ersten drei Teilnehmer.

Im vergangenen Jahr ereignete sich das Fernseh-„Lowlight“ im Frühjahr bei Sat.1, als Prinz Marcus von Anhalt bei «Promis unter Palmen» einen Mitstreiter homophob beleidigte. Der Unterföhringer Sender strahlte die Sendung quasi unkommentiert aus und erntete berechtigte Kritik. Nach dem Tod von «PuP»-Teilnehmer Willi Herren setzte man die Ausstrahlung der zweiten Staffel aus. Im Sommer folgte unter Neu-Senderchef Daniel Rosemann dann die endgültige Absetzung des von Endemol Shine Germany produzierten Formats mit der Begründung, dass das Format nicht mehr zum Sender passe. Gleichzeitig betonte man aber auch, dass „gutes Reality-TV hervorragende Fernsehunterhaltung“ sei. Daher kommt die heutige Ankündigung nicht überraschend: Sat.1 plant für den Früh-Sommer 2022 ein neues Reality-Format.Es hört auf den Namenund wird erneut von Endemol Shine Germany produziert in Zusammenarbeit mit Rainer Laux Productions. Die Pressemitteilung betont dabei an allen Stellen, wie positiv das neue Format werden soll. Die Rede ist von „einer traumhaften Location“, die alles biete, „was es für einen hervorragenden Cluburlaub braucht: Spiel, Spaß und Gute-Laune-Wetter“. Der Bällchensender schickt demnach zehn Promis in den Urlaub, wobei sie sich „spielerisch den prominenten Club-Miturlauber:innen beweisen müssen“. Wer am besten spielt, gewinnt am Ende 50.000 Euro.„Reality-Fernsehen war immer eine wichtige Programmfarbe in Sat.1“, erklärt Rosemann. „In diesem Jahr feiern wir die zehnte Staffel von «Promi Big Brother». Mit dem «Club der guten Laune» wollen wir im «PromiBB»-Jubiläumsjahr mit einer zweiten Marke zeigen, dass Reality-Fernsehen Teilnehmer:innen wie Zuschauer:innen im wahrsten Sinne des Wortes gute Laune machen kann. Willkommen im Sat.1-Cluburlaub."Drei der zehn prominenten Teilnehmer hat Sat.1 mit der heutigen Ankündigung auch gleich schon verraten. Mit dabei sind Schauspieler Julian F.M. Stoeckel, Moderatorin und Schauspielerin Jenny Elvers sowie Schauspieler Martin Semmelrogge. Die Dreharbeiten sollen noch in diesem Monat starten.