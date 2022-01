Zwei Wochen nach dem Finale: RTL kündigt Dschungel-«Nachspiel» an

TV-News

Alle Dschungelbewohner werden erstmals wieder in Deutschland aufeinandertreffen.

Am Sonntag, den 6. Februar, geht die diesjährige Staffel vonmit dem großen Wiedersehen um 20:15 Uhr offiziell zu Ende. Darin feiern alle Dschungelcamp-Bewohner den Dschungelkönig 2022 und lassen ihre gemeinsame Zeit Revue passieren. Auch die Highlights der 15. Runde aus Südafrika sollen gezeigt werden. Damit lässt RTL den Dschungel aber noch nicht ruhen, denn am Mittwoch hat der Kölner Sender für den 20. Februarangekündigt.Einmal werden Sonja Zietlow und Daniel Hartwich auf Sendung gehen und präsentieren, was passierte, nachdem die Dschungel-Stars wieder in Deutschland gelandet sind. Erstmals treffen die Bewohner nach ihrem Südafrika wieder aufeinander. Sicherlich dürfte bis dahin noch die ein oder andere Streit entstehen, der im «Nachspiel» dann geklärt werden soll.Am gleichen Tag hat RTL zudem zwei Free-TV-Premieren im Programm, die allerdings schon am Vormittag ausgestrahlt werden. Um 10:30 Uhr zeigt man die irisch-amerikanische Produktionmit Merritt Patterson und Jack Turner in den Hauptrollen. Im Anschluss strahlt der Kölner Sender dannmit Emily Tennant und Tyler Johnston aus. Um 16:30 Uhr feiert dannseine Rückkehr – nun moderiert von Kathrin Degen ( Quotenmeter berichtete ).