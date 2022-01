VOX halbiert die «Pferdeprofis»-Dosis

TV-News

Umfasste die neunte «Die Pferdeprofis»-Staffel noch acht Folgen, werden es in diesem Jahr nur halb so viele sein. Außerdem hat VOX neue «Shopping Queen»-Ausgaben angekündigt.

Im Frühjahr 2021 sendete VOX zwischen Januar und März insgesamt acht neue Folgen von, die im Durchschnitt 1,37 Millionen Zuschauer verfolgten und damit auf einen Marktanteil von durchschnittliche 4,8 Prozent kamen. In der Zielgruppe wurden 0,43 Millionen 14- bis 49-Jährige erreicht, was einer Sehbeteiligung von mäßigen 6,3 Prozent entsprach. Noch trister fiel das Ergebnis im August aus, als der Kölner Sender Wiederholungen am Samstagnachmittag ausstrahlte, diese aufgrund mangelhafter Einschaltquoten aber wieder aus dem Programm nahm.Dementsprechend überrascht es nicht, dass die zehnte Staffel in diesem Jahr deutlich kürzer ausfällt und nur vier neue Ausgaben umfasst. VOX beginnt mit der Ausstrahlung der neuen Runde am Samstag, 19. Februar, auf dem gewohnten Sendeplatz um 19:10 Uhr. Darin helfen Katja Schnabel und Bernd Hackl wieder verzweifelten Menschen, die mit ihren Problempferden nicht weiterwissen. Schnabel bekommt es mit der Kaltblutstute Fortuna zu tun, die ihrer jungen Besitzerin mehr als nur die kalte Schulter zeigt. Und Hackl soll den Quarter-Wallach Bricks wieder in die Spur bringen, der seit einem Unfall panische Angst vor Motoren hat.Neue Folgen der werktäglichen Nachmittagssendungmit Sendergesicht Guido Maria Kretschmer hat der Kölner Sender unterdessen ebenfalls bestätigt. Von der Sendung, die in der kommenden Woche ihr zehnjähriges Jubiläum mit einer Sonderwoche in der Türkei feiert , werden ab dem 21. Februar neue Episoden ausgestrahlt. In der Zwischenzeit werden zwei Wochen lang alter Folgen wiederholt, zunächst aus Münster aus dem Jahr 2021 und dann aus Flensburg aus dem Jahr 2020.