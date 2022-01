Pünktlich zum Frühjahr: HGTV startet Garten-Offensive

TV-News

Gleich vier neue Formate, die sich mit der Gartenarbeit beschäftigen, hat Home & Garden TV angekündigt. Los geht es mit den ersten drei Sendungen Anfang März, im April folgt dann die vierte.

Man mag es derzeit nicht so recht glauben, aber es gibt auch eine Jahreszeit, in der die Sonne scheint und die Blume wachsen – gemeinhin bekannt als Frühling. Eben diese Jahreszeit möchte der Discovery-Sender Home & Garden TV für eine Programm-Offensive rund um das Thema Garten nutzen und hat gleich vier neue Inhalte angekündigt. Am 4. März startet um 20:15 Uhr, das von Landschaftsgärtner Mike Pyle und Innenarchitekt und Makler Carmine Sabatella präsentiert wird. Gemeinsam renovieren sie Häuser in Kalifornien, wobei sich Carmine um die Inneneinrichtung und Mike um den Außenbereich kümmert.Am gleichen Abend startet zudem um 21:05 Uhr die von Gärtner Alan Titchmarsh moderierte Sendung. Darin reist er mit seinem Expertenteam durch das Vereinigte Königreich und trifft sich mit Menschen, die es verdient haben, einzigartige Häuser und Gärten zu gestalten, die einen enormen Unterschied in ihrem Leben ausmachen werden, wie es in der Programmankündigung heißt. Am darauffolgenden Dienstag, 8. März, lockt HGTV ab 20:15 Uhr mit spektakulärer Pflanzenkunst. Imtreten sieben Gartenkünstler gegeneinander an, um jede Woche eine farbenfrohe und überlebensgroße Skulptur aus Pflanzen zu designen und herzustellen. Nach jeder Challenge bewertet eine hochkarätige Jury, zu der unter anderem auch Martha Stewart gehört, die außergewöhnlichen Kunstwerke. Welcher Gartenkünstler am häufigsten mit Kreativität und Umsetzung überzeugt, auf den wartet am Ende ein fantastisches Preisgeld in Höhe von 50.000 Dollar.Gut anderthalb Monate, genauer am 29. April, gehen zudemon air. Darin verpasst Architekt John Gidding Häusern auf der ganzen Welt einen neuen Look, Landschaftsgestalter Jamie Durie ist bekannt für seine außergewöhnlichen Gartenkonzepte und Schreinerin Rachel Taylor kann die ausgefallensten Outdoor-Möbelträume wahr werden lassen. HGTV verspricht „spektakuläre Transformationen“, bei denen nichts bleibt, wie es war.