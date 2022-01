Katrin: Die selbstbewusste Verhandlerin

Soap-Check

Während bei «Rote Rosen» Provisionen verhandelt werden, muss Katharina bei «Dahoam is Dahoam» an den European Beer Awards teilnehmen.

Mia setzt sich bei Gunter für Jolina ein und schafft es, dass Jolina nicht entlassen wird. Erleichtert stoßen die beiden Kolleginnen während der Arbeit mit Sekt an und werden von Anke erwischt, was zu einer Standpauke der Eltern – Katrin und Florian – führt. Anke fühlt sich außen vor und fordert von Florian Klarheit. Die bekommt sie: Völlig überraschend trennt sich Florian von ihr. Amelie schlägt Katrin vor, dass sie Kontakte zu Firmen herstellt, die Katrin über längerfristige Verträge ans Tourismusbüro binden will. Die geforderten 50 Prozent Provision handelt Katrin selbstbewusst auf 25 Prozent herunter – und Amelie schlägt ein. Simon ist klargeworden, wie sehr er Sara liebt und deshalb doch ein Kind mit ihr will. Sara ist überglücklich! Gemeinsam zerschneiden sie symbolisch die letzten Kondome und haben das erste Mal ungeschützten Sex. Tina und Hannes erfahren, dass Carla und Leo ihren Verkupplungsversuch durchschaut haben. Sie sind erleichtert, als die beiden ganz entspannt mit der Sache umgehen.Auf Roberts Verlangen hin erzählt Werner der Polizei, dass Christoph hinter dem Anschlag steckt. Dieser wähnt sich in Sicherheit, da er überzeugt ist, keine Spuren hinterlassen zu haben. Werner hofft währenddessen, nach seinem Geständnis wieder einen besseren Draht zu Robert zu bekommen, doch dieser macht seine Hoffnungen zunichte. Max ist verzweifelt, weil Vanessa ihm seinen Seitensprung einfach nicht verzeihen kann. Er merkt, dass seine Beziehung zu zerbrechen droht, aber er will Vanessa auf keinen Fall verlieren und weiß schließlich, was er zu tun hat. Daraufhin macht er ihr eine folgenreiche Offenbarung. Paul ist nach seiner Panikattacke überzeugt, dass ihn die Trauer um Hennings Schwester an seinen eigenen schweren Verlust von Romy erinnert hat – und dass diese Erinnerung seine Krise ausgelöst hat. Doch am nächsten Tag versagen ihm bei einer harmlosen Dienstfahrt erneut die Nerven. Die Sonnbichlers stellen fest, dass ihre neue Kaffeemaschine keinesfalls so toll ist wie erwartet: Sie reinigt sich nach Lust und Laune selbst und tut auch sonst nicht das, was sie soll. Alfons versucht daraufhin, die Maschine selbst zu reparieren, doch plötzlich stehen Hildegard und er im Dunkeln …Gerade noch rechtzeitig erscheint Katharina zur Verleihung des European Beer Awards. Werden ihre Strapazen am Ende belohnt? Veronika ärgert sich, als der Arzt ihr kein Opiat mehr verschreiben will. Wie kann sie die Schmerzen und die Arbeitsbelastung ertragen? Joschi ist irritiert, als Sascha ihm davon abrät, den Auftrag einer Flyergestaltung anzunehmen. Glaubt er etwa nicht an Joschis Fähigkeiten?Die Freude über die Radiopremiere ihres Songs bringt Conor und Nika wieder näher zusammen. Das führt bei Nika zu einer unerwarteten Erkenntnis. Dank Till kann Mareike ihre Besorgnis überwinden, und sie lässt ihre Tochter auf Klassenfahrt gehen. Doch in Zoes Gepäck lauert eine Gefahr. Von der Libido gequält, weicht Jakob Monika aus. Darauf befürchtet Monika, dass sie mit ihrem Wunsch zusammenzuziehen zu weit gegangen ist.Kim droht wegen Isabelles eigenmächtigen Handelns die Gunst von Emilia verloren zu haben. Zum Glück kann Kim Emilia doch noch überzeugen. Jenny rettet den genervten Justus aus seinem anstrengenden Date mit Emilia.Leons Abreise naht, ohne dass er einen Käufer fürs Mauerwerk gefunden hätte. Auch John legt die Sache ad acta und bereitet Leon einen gebührenden Abschied. Die Jungs haben jede Menge Spaß, bis Leon schließlich aufbricht, nicht ohne ein Geschenk zu hinterlassen. Tobias schafft es nicht, Katrin aufzuhalten. Sie versucht, Tobias die Sorge zu nehmen und erklärt, warum sie die gefährliche Situation in Kauf nimmt. Dabei sind sich beide so nah wie nie.Jan bekommt ein schlechtes Gewissen, als er sieht, wie Nora sich darüber freut, dass er und ihre Zwillinge sich endlich gut verstehen. Sie weiß nichts davon, dass Jan die beiden mit einem belastenden Video erpresst, um sie ruhig zu halten. Er beschließt daher, auf die Jungs zuzugehen und ihnen ein Friedensangebot zu machen. Mit einem Männertag will Jan auf ehrliche Weise versuchen, sich den beiden anzunähern. Er ist fest davon überzeugt, dass alles gut laufen wird. Noch ahnt Jan nicht, dass die Zwillinge ihren ganz eigenen Plan verfolgen.Basti will am Morgen einen WG-Putztag durchziehen, kann aber nur Tom für sein Vorhaben gewinnen. Allerdings nimmt es Tom bei der ganzen Sache nicht sonderlich genau, was Basti frustriert. Tom erlaubt sich sogar, sich ein wenig über Basti lustig zu machen – muss aber dann erkennen, dass dessen Putzwahn auf einer zwanghaften Abscheu vor Bakterien fußt. Nun schaltet Tom um. Er setzt sich in den Kopf, Basti von diesem Zwang zu befreien. Tatsächlich gelingt es ihm, ihn aus der Reserve zu locken. Am Ende ist Basti dankbar. Er sieht ein, dass es nicht schaden würde, in Zukunft etwas entspannter mit dem Thema Schmutz umzugehen.