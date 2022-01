«Superman & Lois» starten in Deutschland

TV-News

Der «Supergirl»-Ableger wird ab heute bei ProSieben Fun ausgestrahlt und ist dann auch im Premiumbereich von Joyn verfügbar.

Im vergangenen Februar startete das kleine US-Network The CW eine neue Serie aus dem Arrowverse: Der «Supergirl»-Spin-off. Macher der Show ist erneut DC-Mastermind Greg Berlanti, der neben «Supergirl» auch die Serien «Arrow» und «The Flash» produzierte. Nun kommt das neue Projekt auch nach Deutschland. Die Rechte hat sich ProSiebenSat.1 gesichert, man zeigt die Serie ab heute, 27. Januar, um 20:15 Uhr beim Pay-TV-Sender ProSieben Fun Im Anschluss an die Ausstrahlung sind die Episoden auch bei Joyn im Premium-Bereich verfügbar. Die 15-teilige erste Staffel ist mit Tyler Hoechlin als Superman beziehungsweise Clark Kent und Elizabeth Tulloch als Lois Lane in den Hauptrollen besetzt. Im Wochentakt wird eine neue Episode ausgestrahlt. Zum weiteren Cast gehören Jordan Elsass, Alex Garfin, Erik Valdez, Inde Navarrette, Wolé Parks, Adam Rayner, Dylan Walsh, Emmanuelle Chriqui, Tayler Buck und Sofia Hasmik. Neben Berlanti war auch Todd Helbing für die Drehbücher verantwortlich.Die Serie beschäftigt sich vor allem mit dem Zusammen- und Familienleben von Clark Kent und Lois Lane, nachdem sie eine Familie gründeten. Während Superman in Metropolis für Recht und Ordnung sorgt, machen die Probleme des Alltags vor dem Superhelden nicht Halt. Vor wenigen Tagen startete bei The CW die zweite Staffel, von der mittlerweile drei Folgen ausgestrahlt wurden.