1,7 Milliarden Dollar: Peacock mit mehr als doppeltem Verlust

Wirtschaft

Im Jahr 2020 schrieb man roten Zahlen in Höhe von 663 Millionen US-Dollar, diesen Wert überbot der Streamer im vergangenen Jahr deutlich.

Peacock, der Streamingdienst von NBCUniversal, seit diesem Dienstag auch in Deutschland verfügbar ist, schreibt weiterhin rote Zahlen. Das Mutterunternehmen Comcast gab am Donnerstag bei der Berichterstattung über die Ergebnisse des vierten Quartals bekannt, dass Peacock für das Gesamtjahr 2021 einen Umsatz von 778 Millionen US-Dollar erwirtschaftet hat, mit einem bereinigten Verlust von 1,7 Milliarden US-Dollar. Dem stehen 118 Millionen US-Dollar Umsatz und ein bereinigter EBITDA-Verlust (Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) von 663 Millionen US-Dollar im Jahr 2020 gegenüber.Comcast sagte, dass Peacock Ende des Jahres 24,5 Millionen monatlich aktive Konten in den USA hatte, aber das Unternehmen hat diese Kennzahl nicht konsequent gemeldet. Zuletzt hieß es, Peacock habe bis Ende des zweiten Quartals 2021 „mehr als 20 Millionen“ aktive Nutzer gehabt. Das Kabel- und Medienkonglomerat gab die Peacock-Finanzzahlen bekannt, indem es die Ergebnisse für das vierte Quartal 2021 meldete, die die Erwartungen der Wall Street übertrafen.Der Streamingdienst, der in verschiedenen Abo-Stufen verfügbar ist – von kostenlos werbefinanziert bis Premium-Abo ohne Werbung –, geht in diesem Frühjahr in sein drittes Jahr. Im April 2020 erfolgte der offizielle Startschuss in den USA. Peacock musste sich in den überfüllten Streaming-Bereich vorkämpfen, der neben Netflix , Hulu und Amazon Prime Video nun auch HBO Max Disney+ , Paramount Plus und mehr umfasst.Comcast-Manager teilten den Anlegern zuvor mit, dass das Unternehmen erwarte, in den Jahren 2020 und 2021 etwa zwei Milliarden US-Dollar in Peacock zu investieren. In diesen zwei Jahren betrug der bereinigte Nettoverlust für Peacock 2,36 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen hat prognostiziert, dass Peacock bis 2025 die Gewinnschwelle erreichen wird.