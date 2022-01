Ranking-Show ersetzt «Wer stiehlt mir die Show?»

TV-News

«Darüber … die Welt» wird ab Mitte Februar den Sendeplatz am Dienstag von «Wer stiehlt mir die Show?» übernehmen.

Derzeit könnte es für ProSieben am Dienstagabend kaum besser laufen. Die Florida-TV-Showhangelt sich von Quotenrekord zu Quotenrekord und sorgt dabei für abwechslungsreiche Unterhaltung. In dieser Woche sorgte Gastgeberin Anke Engelke mit ihrer ESC-Variante für 2,26 Millionen Zuschauer – Staffelrekord – und fabelhafte 24,1 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe – Allzeit-Höchstwert. Doch bereits in zwei Wochen ist die Staffel vorbei und ProSieben hat ein gehöriges Loch in der Primetime zu füllen. Nun hat der Unterföhringer Sender bekannt gegeben, wie man das vorerst bewerkstelligen will.Ab dem 15. Februar zeigt man anstelle der Joko-Show die Rankingshow. Insgesamt hat man drei neue Folgen angekündigt, die erste befasst sich mit den „größten Wow-Momenten“. Im Anschluss folgt mit «Darüber staunt die Welt – Die sensationellsten Show-Momente» eine Ausgabe aus dem vergangenen Jahr, die bis 1:05 Uhr gesendet wird.Diese Programmierung ist insofern interessant, da in der Woche zuvor, 8. Februar, die von Christian Düren moderierte Gameshowins Programm zurückkehrt. Den Auftakt der zweiten Staffel gab es bereits im vergangenen Jahr kurz vor Weihnachten. ProSieben hat vier Folgen angekündigt, der Ausstrahlungsrhythmus bleibt, wie an der Programmierung vom 15. Februar zu sehen, unregelmäßig. Zumindest die Quoten dürften ab 23:30 Uhr nach «WSMDS» besser ausfallen als zuletzt, denn «jerks.» lieferte zuletzt angesichts des grandiosen Vorlaufs katastrophale Ergebnisse. Weit weniger als eine halbe Million Zuschauer blieben dran, die Zielgruppenanteile schrumpften auf Werte unterhalb des Senderschnitts. Am Dienstag setzt es lediglich 7,4 Prozent.