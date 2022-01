Schon am Freitag: Bild TV plant Dschungel-Party

TV-News

Der Sender des Boulevard-Blatts möchte auch einen Teil vom RTL-Erfolg abhaben und lädt sich dafür geballte Dschungel-Erfahrung ins Studio ein.

Gewiss, die Zuschauerzahlen und Einschaltquoten der diesjährigen-Staffel sind nicht mehr so hoch wie vor ein paar Jahren noch, doch mit meist mehr als 30 Prozent in der werberelevanten Zielgruppe und insgesamt knapp unter vier Millionen Zuschauern ist das Reality-Format weiterhin ein großer Erfolg für RTL . Seit Tagen bestimmen die Streitereien der Dschungelbewohner die Boulevard-Seiten des Landes – allen voran die Seiten der Bild. Das Axel-Springer-Blatt möchte nun noch mehr vom Kuchen des Erfolgs der RTL-Sendung abhaben und trommelt nun für den hauseigenen Fernsehsender.Bild TV plant für den morgigen Freitag, 28. Januar, um 20:15 Uhr die Livesendung. Moderatorin Janina Kirsch hat sich dafür geballte «IBES»-Erfahrung ins Berliner Studio eingeladen, das Publikum mit Infos zu versorgen, „was vor und hinter den Naturkulissen der Show so abgeht“. Zu Gast sind Sarah Knappik, Dschungelcamp-Bewohnerin 2011, Gina-Lisa Lohfink, 2017 ebenfalls dabei, Thorsten Legat (2019 im Dschungel) sowie TV-Sternchen Matthias Mangiapane, der 2018 damals noch nach Australien flog. Gesendet wird auf Bild TV bis 21:30 Uhr, bis RTL selbst in die Übertragung einsteigt.Doch auch danach bleibt die Bild mit Kirsch und Co. auf Sendung – allerdings nur online. Ab 21:30 Uhr werden Knappik, Lohfink, Legat und Mangiapane gemeinsam das «Dschungelcamp» in Südafrika anschauen und kommentieren.