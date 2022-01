«Kölner Treff»: WDR in Not

TV-News

Da Bettina Böttinger positiv auf das Corona-Virus getestet wurde, muss der WDR am Freitag improvisieren. Auch die beiden Ersatz-Moderatoren Micky Beisenherz und Susan Link stehen nicht zur Verfügung.

Wie jeden Freitag soll auch morgen, 28. Januar, eine Ausgabe desim WDR Fernsehen zu sehen sein, doch die Planung der Talkshow gestaltet sich in dieser Woche schwieriger als gewöhnlich. Der Grund: Keiner der wechselnden Moderatoren steht zur Verfügung. Wie der WDR am Donnerstag bekannt gab, wurde die eigentlich vorgesehene Bettina Böttinger positiv auf das Corona-Virus getestet. Auch Susan Link hat sich mit der Lungenkrankheit infiziert. Beide seien geboostert und zeigen bisher nur milde Symptome, ließ der öffentlich-rechtliche Sender wissen.Da auch Micky Beisenherz unpässlich ist, da er derzeit als Autor für die RTL-Sendung «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!» im Einsatz ist und sich deshalb in Südafrika befindet, greift der WDR auf ein anderes Modertoren-Duo zurück. Am Freitag um 22:00 Uhr werden Schauspielerin, Moderatorin und Influencerin Elena Uhlig und den Moderator, Autor und Meteorologe Sven Plöger die Gesprächsrunde leiten. Der WDR versucht dies nicht als Notlösung zu verkaufen, sondern verbreitet Optimismus: „Beide waren bereits mehrfach zu Gast im Kölner Treff, kennen das Format und nehmen die Herausforderung an, durch eine spannende Talkrunde zu führen.“Zu Gast in der traditionsreichen Talkshow sind dann «Let’s Dance»-Jurorin Motsi Mabuse, Extremsportler Joey Kelly, Schauspieler Jannis Niewöhner, Simon Heußen, Leiter der Feuerwehr Bochum, FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann und Aktivistin Nahid Ehsani.