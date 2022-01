«Der Kroatien-Krimi» setzt Erfolg fort

Quotennews

Am Vorabend erreichte «In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte» ein beachtliches Publikum, das allerdings für Das-Erste-Verhältnisse unterdurchschnittlich performte.

Seit dem Jahr 2016 istTeil des ARD-Programms. Die Sendung startete mit viereinhalb Millionen Zuschauer und konnte Ende April 2021 mit 6,33 Millionen Zuschauern einen neuen Rekord einfahren. Am Donnerstag stand die elfte Ausgabe auf dem Programm, die erneut von Christoph Darnstädt geschrieben und Michael Kreindl umgesetzt wurde.Mit 6,12 Millionen Zuschauern fuhr „Tod im roten Kleid“ zwar keinen neuen Bestwert ein, das Format mit Jasmin Gerat und Lenn Kudrjawizki verzeichnete aber die zweitbeste Reichweite. Der Marktanteil betrug 19,7 Prozent. Wie jemand mit brutaler Energie seine Opfer tötet und ihre Körper zertrümmert, wollten 0,54 Millionen 14- bis 49-Jährige sehen. Der Film, der schon vorab in der ARD Mediathek zu sehen war, verbuchte 7,1 Prozent Marktanteil.Oberarzt Dr. Matteo Moreau beschäftigt Assistenzarzt Florian Osterwald mit dem Prüfen von Akten und nimmt in der Notaufnahme alleine die stark alkoholisierte Jennifer Schewe auf. Dieses Abenteuer vonwollten um 18.50 Uhr 2,48 Millionen Zuschauer sehen, der Marktanteil von „Mutterliebe“ lag bei 10,1 Prozent. Bei den jungen Leuten erzielte man 0,31 Millionen Zuschauer, der Marktanteil belief sich auf 6,2 Prozent.