Primetime-Check

Wie erfolgreich war «Rosins Heldenküche» bei Kabel Eins? Punktete Sat.1 mit «Lebensretter hautnah»?

Das Erste setzte um 20.15 Uhr auf. Der elfte Film der Reihe lockte 6,12 Millionen Fernsehzuschauer an, der Marktanteil lag bei 19,7 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 7,1 Prozent erzielt. Mitundwurden 3,19 und 2,36 Millionen Zuschauer generiert, die Marktanteile lagen bei 11,8 und 11,0 Prozent. Bei den jungen Leuten fuhr die blaue Eins 6,3 sowie 7,8 Prozent ein.Das ZDF unterhielt 6,52 Millionen Zuschauer mit, danach waren 5,07 Millionen Zuschauer beidabei. Die Marktanteile wurden mit 21,0 sowie 18,7 Prozent beziffert, bei den jungen Menschen standen 10,9 respektive 9,1 Prozent auf der Uhr. Sat.1 setzte aufund, die beide mit 0,59 sowie 0,24 Millionen Zusehern enttäuschten. Bei den Umworbenen wurden lediglich 3,6 und 2,3 Prozent gemessen.brachte 1,43 Millionen Zuschauer zu ProSieben, mit 8,6 Prozent endet die Staffel mau.sorgte für 4,27 Millionen Zuschauer auf dem 20.15-Uhr-Slot, die Sendung generierte für RTL 26,6 Prozent bei den jungen Zuschauern. Kabel Eins vertraute seine Primetimean, die letzte Chance für ein Traumjob spülte 0,45 Millionen Zuschauer an. Der Marktanteil lag bei schlechten 3,1 Prozent.RTLZWEI versuchte es mitund. Der Formatmix brachte 0,63 und 0,53 Millionen Zuschauer, in der Zielgruppe wurden 4,1 und 5,2 Prozent ermittelt. Bei VOX wollten 1,19 und 0,70 Millionen Zuseher die Spielfilmesowiesehen, die Marktanteile bei den Umworbenen lagen bei 6,8 respektive 6,0 Prozent.