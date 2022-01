«TV total» steigert sich auch weiterhin in der jüngeren Gruppe

Quotennews

Zudem punkteten «Die Wollnys» auf dem Gesamtmarkt und verbuchten die höchste Reichweite seit Februar.



Als Elton in der Vorwoche für Sebastian Pufpaff einsprang, legteim Vergleich zu den beiden vorherigen Ausgaben ein Stück zu und kam mit 1,46 Millionen Fernsehenden auf gute 4,8 Prozent. In der Zielgruppe schob man sich wieder knapp über die Marke von einer Million und schaffte es mit 1,02 Millionen Neugierigen auf sehr hohe 13,9 Prozent. Bei der gestrigen Ausgabe war nun alles wieder beim Alten, die Konkurrenz allerdings nun auch noch um die neue «Der Bachelor»-Staffel gewachsen.Davon ließ sich ProSieben jedoch nicht beeindrucken und wiederholte den Vorwochenwert mit einer Reichweite von 1,45 Millionen Menschen beinahe noch einmal. Die Quote lag ein weiteres Mal bei guten 4,8 Prozent Marktanteil. In der Zielgruppe legte das Programm sogar zu und überzeugte nun 1,06 Millionen Umworbene. Somit hangelte sich die Show nach oben auf eine starke Sehbeteiligung von 14,8 Prozent.Schon in der vergangenen Woche hattenbei RTLZWEI zugelegt und auch in dieser Woche ließ sich das Programm nicht stoppen. Nach einem Startwert von 0,85 Millionen Fernsehenden erhöhte man mit der zweiten Ausgabe des Abends sogar auf 0,94 Millionen Neugierige. Ein höherer Wert wurde zuletzt im Februar des Vorjahres eingefahren. Folglich machte auch der Marktanteil einen deutlichen Sprung von durchschnittlichen 2,8 auf hohe 3,4 Prozent. Die jüngere Gruppe war mit jeweils 0,37 Millionen Werberelevanten vertreten, was guten 5,2 sowie 5,4 Prozent entsprach.