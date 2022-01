Grünes Licht für «Percy Jackson and the Olympians»

US-Fernsehen

Der Streamingdienst Disney+ hat nun offiziell eine erste Staffel bestellt. Bereits seit zwei Jahren wurde an dem Projekt gefeilt.

Miterhält der Streamingdienst Disney+ schon bald eine neue Drama-Serie. Bereits seit Mai 2020 befindet sich die Serienadaption der Buchreihe von Rick Riordan in Entwicklung. Derzeit habe das Casting begonnen, teilten die Verantwortlichen mit. Riordan und Jon Steinberg werden den Pilotfilm schreiben, James Bobin wird Regie führen.Steinberg steht derzeit unter einem Gesamtvertrag mit Disneys 20th Television, während Bobin kürzlich bei der Disney+-Serie «Mysterious Benedict Society» und dem Film «Dora und die verlorene Stadt aus Gold» Regie führte und die Produktion übernahm. Steinberg und sein Produktionspartner Dan Shotz fungieren als ausführende Produzenten neben Bobin, Rick Riordan, Rebecca Riordan, Bert Salke, Monica Owusu-Breen, Jim Rowe und Ellen Goldsmith-Vein, Jeremy Bell und D.J. Goldberg von der Gotham Group."Mit Rick Riordan, Jon Steinberg und Dan Shotz an der Spitze unseres Kreativteams sind wir mitten in der Entwicklung einer fesselnden Fernsehserie, die den heldenhaften mythologischen Charakteren gerecht wird, von denen Millionen Percy-Jackson-Leser wissen, dass sie es wert sind, dass man sich um sie kümmert, und wir freuen uns darauf, die Disney+ Zuschauer in Geschichten einzuladen, die dem Blockbuster-Franchise treu bleiben und voller Vorfreude, Humor, Überraschung und Geheimnisse sind", so Ayo Davis, Präsident von Disney Branded Television.