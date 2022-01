«Physical»: Murray Bartlett spielt mit

US-Fernsehen

Der «White Lotus»-Star wird den Rivalen von Rose Byrne verkörpern.

Im „Just for Variety“-Podcast erzählte «The White Lotus»-Star Murray Bartlett, dass er in der zweiten Staffel des AppleTV+-Dramasmitspielen werde. Das Format handelt von Sheila, einer Hausfrau aus San Diego in den 1980er Jahren, die zu sich selbst findet, nachdem sie in Aerobic eingeführt wurde. Die Hauptrolle des Dramas übernimmt Rose Byrne."Der Schreibstil in dieser Staffel ist wirklich fantastisch", sagt Bartlett. "Die Sachen, die ich machen darf, machen wirklich Spaß, aber sie sind verdreht und clever. Es ist interessant, weil es diesen ganzen 80er-Jahre-Spaß hat, aber es gibt auch eine Tiefe in der Serie, die wirklich bewegend ist."Bartlett durfte kaum Details über seine Rolle verraten, aber Apple hat jetzt einige Details bekannt gegeben. Er wird Vincent "Vinnie" Green spielen, einen charismatischen Fitnesstrainer, Abnehmguru und Pionier der Late-Night-Infomercials. Er und Sheila sind sowohl Freunde als auch Rivalen, die privat mit persönlichen Dämonen kämpfen.