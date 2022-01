Miniatur-Bauer folgen auf «Die Reimanns»

TV-News

Außerdem ist Peter Giesel wieder Betrügern auf er Spur und präsentiert neue «Achtung Abzocke»-Ausgaben.

Ab Mitte Februar wandelt sich die Primetime von Kabel Eins ein wenig, denn sowohl «Die Reimanns», die immer sonntags zu sehen sind, als auch das donnerstägliche Format «Rosins Heldenküche» beenden in der sechsten Kalenderwoche ihre Staffeln. Ab Sonntag, 13. Februar, übernehmen für das Auswanderer-Ehepaar dann die Miniatur-Bauer des Hamburger Touristenmagneten Miniatur Wunderland.Kabel Eins zeigt zur besten Sendezeit die Event-Dokumentation. Dafür hat der Sender über vier Jahre die Entstehung der 50 Quadratmeter großen Miniversion der brasilianischen Metropole Rio de Janeiro. Kabel Eins spricht von einem „absoluten Rekordprojekt, das es so noch nie im Miniatur Wunderland gegeben hat“. Die neue Welt setze neue Maßstäbe. Damit setzt Kabel Eins auf Inhalte aus der Hamburger Einrichtung. Im vergangenen Jahr setzte man auf die Doku «20 Jahre Miniatur Wunderland» und fuhr damit einen herausragenden Marktanteil in der Zielgruppe von 9,1 Prozent ein. Mit 1,61 Millionen Zuschauern war es das zweiterfolgreichste Primetime-Programm des vergangenen Jahres.Den Quotenrekord hält Peter Giesel, der im Juli mit «Achtung Abzocke – Urlaubsbetrügern auf der Spur» gar 9,5 Prozent markierte. Nun hat der Unterföhringer Sender neue Folgen vonangekündigt. Ab Donnerstag, 17. Februar, versucht Giesel mit seinem Team Abzockern auf die Schliche zu kommen und sie zur Rechenschaft zu ziehen. In der ersten Folge testet er mit versteckter Kamera, wie ehrlich Händler für Antiquitäten, Schmuck und Pelze sind. Außerdem lässt Giesel einen Küchenmonteur auflaufen.Auch in der Samstagsprimetime, die derzeit mit «Hawaii Five-0» bestückt ist, plant Kabel Eins ab dem 12. Februar eine Änderung. Ab dann beginnt man um 20:15 Uhr mit der ersten Staffel- jeweils im Doppelpack. Im Anschluss schickt man den Rebootebenfalls im Doppelpack on air. Kabel Eins zeigt an jenem Samstag ab 22:2= Uhr die 16. Folge der zweiten Staffel.